Από την 1η Νοεμβρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή το νέο ευρωπαϊκό τέλος διαχείρισης ύψους 2 ευρώ για τις απευθείας ηλεκτρονικές αγορές καταναλωτών της ΕΕ από τρίτες χώρες, το οποίο θα προστίθεται στον ισχύοντα από την 1η Ιουλίου δασμό των 3 ευρώ (για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ).

Όπως διευκρινίζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), το συγκεκριμένο τέλος δεν υπολογίζεται ανά φυσικό δέμα, αλλά ανά γραμμή τελωνειακής διασάφησης, γεγονός που αυξάνει κλιμακωτά το κόστος για παραγγελίες που περιέχουν διαφορετικά είδη.

Ενδεικτικά παραδείγματα επιβάρυνσης

Ίδια είδη : Ένα δέμα με πέντε ίδια μπλουζάκια χρεώνεται με 5 ευρώ συνολικά (3€ δασμός + 2€ τέλος).

: Ένα δέμα με πέντε ίδια μπλουζάκια χρεώνεται με 5 ευρώ συνολικά (3€ δασμός + 2€ τέλος). Δύο κατηγορίες : Δέμα με ένα μπλουζάκι και ένα ρολόι επιβαρύνεται με 10 ευρώ (6€ δασμοί + 4€ τέλη).

: Δέμα με ένα μπλουζάκι και ένα ρολόι επιβαρύνεται με 10 ευρώ (6€ δασμοί + 4€ τέλη). Τρεις κατηγορίες : Πακέτο με δύο μπλουζάκια, τρία πουλόβερ και ένα καπέλο συνεπάγεται χρέωση 15 ευρώ.

: Πακέτο με δύο μπλουζάκια, τρία πουλόβερ και ένα καπέλο συνεπάγεται χρέωση 15 ευρώ. Τέσσερις κατηγορίες: Η συνολική επιβάρυνση για τέσσερα διαφορετικά είδη αγγίζει τα 20 ευρώ.

Τρόπος είσπραξης και εφαρμογή

Το τέλος βεβαιώνεται στην επιχείρηση που υποβάλλει τη διασάφηση. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες μπορούν να ενσωματώνουν το κόστος στην τελική τιμή ή στα μεταφορικά, ώστε ο καταναλωτής να μην πληρώνει έξτρα χρήματα κατά την παράδοση.

Το τέλος των 2 ευρώ αφορά όλες τις απευθείας πωλήσεις, ακόμη και αν η αξία των προϊόντων ξεπερνά τα 150 ευρώ. Σε περίπτωση επιστροφής ή μη παράδοσης του δέματος, το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Εξαιρούνται τα εμπορεύματα που βρίσκονται ήδη εκτελωνισμένα σε αποθήκες εντός της ΕΕ, καθώς η διακίνησή τους δεν συνιστά νέα εισαγωγή.

Το ΕΒΕΠ καταλήγει επισημαίνοντας πως για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των νέων μέτρων στον ανταγωνισμό, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά ο συσχετισμός μεταξύ των απευθείας αποστολών από την Κίνα και των μαζικών εισαγωγών σε ευρωπαϊκές αποθήκες.