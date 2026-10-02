Στην αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) προχώρησε η Ελλάδα την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, αξιοποιώντας τα έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με την σημερινή (02/10) ανακοίνωση του EFSF.

Τα κεφάλαια προήλθαν από την αποεπένδυση του Τμήματος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΕΕΣΥΠ, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου, Pierre Gramegna, να εξαίρει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της χώρας για πρόωρη εξόφληση δημοσίου χρέους ύψους 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026.

Η ανακοίνωση του EFSF και οι δηλώσεις Pierre Gramegna

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF, Pierre Gramegna, σχολίασε με θερμά λόγια την εξέλιξη αυτή, τονίζοντας τα εξής:

«Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος. Τα έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση των τραπεζών αποτυπώνουν απτά την ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού τομέα μετά την κρίση. Η αξιοποίηση μέρους αυτών των εσόδων για την αποπληρωμή του EFSF μειώνει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας και στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης στις αγορές. Πρόκειται για θετική εξέλιξη για την Ελλάδα».

Το ιστορικό της ενημέρωσης και τα συμβατικά δικαιώματα EFSF – ESM

Η διαδικασία δρομολογήθηκε από την 1η Σεπτεμβρίου, όταν η Ελλάδα ενημέρωσε επισήμως το EFSF και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, γνωστοποιήθηκε ότι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), μετά τη λειτουργική απορρόφηση και συγχώνευση του ΤΧΣ, διαθέτει έσοδα ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που συνδέονται άμεσα με τις τραπεζικές ανακεφαλαιοποιήσεις.

Βάσει των δανειακών συμβάσεων, το EFSF και ο ESM διατηρούν συμβατικά δικαιώματα αποπληρωμής επί των εσόδων που προέρχονται από πράξεις ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών.

Το EFSF άσκησε τα δικαιώματά του για το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ, ενώ η κατανομή έγινε κατά προτεραιότητα σε αυτό, καθώς το κόστος των δανείων του είναι υψηλότερο σε σύγκριση με εκείνο των δανείων του ESM, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερο οικονομικό όφελος στη χώρα από τη μείωση των τόκων. Παράλληλα, το EFSF και ο ESM διατηρούν τα δικαιώματά τους επί των υπολοίπων υφιστάμενων δανείων.

Ο σχεδιασμός για την πρόωρη εξόφληση χρέους 12,84 δισ. ευρώ το 2026

Η συγκεκριμένη πληρωμή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης για τη δραστική απομείωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Ιουνίου η Ελλάδα προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων ύψους 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχαν συναφθεί στο πλαίσιο του πρώτου Μνημονίου .

Συνολικά εντός του 2026, όπως έχει προγραμματιστεί και ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Ελλάδα θα ολοκληρώσει την πρόωρη εξόφληση δημόσιου χρέους συνολικού ύψους 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές ομολόγων.