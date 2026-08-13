Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός της χώρας, εν όψει της κορύφωσης της θερινής περιόδου και του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου.

Με την επικράτεια να μετατρέπεται σε έναν απέραντο προορισμό διακοπών, η ΑΑΔΕ και η Επιθεώρηση Εργασίας εξαπολύουν γιγαντιαίο «σαφάρι» σε νησιά και ηπειρωτικούς προορισμούς για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της εργασιακής αυθαιρεσίας.

Επιστρατεύοντας τεχνολογία αιχμής, από drones και Tablets με την εφαρμογή ΕΛΕΓΧΟΣlive μέχρι διασταυρώσεις στο myData, αλλά και ελεγκτές σε ρόλο «μυστικών τουριστών», οι Αρχές σαρώνουν εστιατόρια, beach bars, καταλύματα και τοπικά πανηγύρια.

Την ίδια στιγμή, η αυστηρή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας προκαλεί τριγμούς στην αγορά, αναγκάζοντας ακόμη και μεγάλες επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας να κλείσουν προσωρινά για να αποφύγουν τα εξοντωτικά πρόστιμα.

«Απόβαση» ΑΑΔΕ με διευρυμένες αρμοδιότητες και υπερόπλα τεχνολογίας

Η διοίκηση της ΑΑΔΕ έχει εφοδιάσει τους ελεγκτές της με το δικαίωμα να διενεργούν ελέγχους σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας, σπάζοντας τα τοπικά όρια δικαιοδοσίας.

Έτσι, εφοριακοί, για παράδειγμα, από την Πρέβεζα ή την Άρτα μπορούν να πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές εφόδους στα beach bars της Πιερίας ή στα νησιά του Αιγαίου.

Οι έλεγχοι αυτοί δεν είναι τυχαίοι, αλλά βασίζονται σε ένα αυστηρά δομημένο επιχειρησιακό σχέδιο ανάλυσης κινδύνου (risk analysis):

Διασταυρώσεις & myData: Αξιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία του myData, οι δηλώσεις ΦΠΑ, οι δείκτες τζίρου ανά κλάδο, και το ιστορικό ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Αξιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία του myData, οι δηλώσεις ΦΠΑ, οι δείκτες τζίρου ανά κλάδο, και το ιστορικό ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ψηφιακός εξοπλισμός (ΕΛΕΓΧΟΣlive): Οπλισμένοι με Tablets, οι ελεγκτές πραγματοποιούν άμεσες επαληθεύσεις εισοδημάτων και ΦΠΑ, διασταυρώνοντας επιτόπου τα δεδομένα των POS με τις ταμειακές μηχανές.

Οπλισμένοι με Tablets, οι ελεγκτές πραγματοποιούν άμεσες επαληθεύσεις εισοδημάτων και ΦΠΑ, διασταυρώνοντας επιτόπου τα δεδομένα των POS με τις ταμειακές μηχανές. Μυστικοί ελεγκτές-«τουρίστες»: Στελέχη της ΑΑΔΕ παριστάνουν τους πελάτες σε εστιατόρια, καφέ και beach bars, επιβεβαιώνοντας οπτικά αν εκδίδονται κανονικά οι αποδείξεις πριν αποκαλύψουν την ιδιότητά τους.

Στελέχη της ΑΑΔΕ παριστάνουν τους πελάτες σε εστιατόρια, καφέ και beach bars, επιβεβαιώνοντας οπτικά αν εκδίδονται κανονικά οι αποδείξεις πριν αποκαλύψουν την ιδιότητά τους. Επιστράτευση Drones: Χρησιμοποιούνται για τη σάρωση δυσπρόσιτων περιοχών με απομονωμένες βίλες όπου διοργανώνονται «ξέφρενα» πάρτι μεγάλης φοροδιαφυγής, αλλά και για τον έλεγχο των ακτών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιχειρηματίες καταστρατηγούν τις συμβάσεις τους απλώνοντας ξαπλώστρες εκτός των νόμιμων ορίων.

Χρησιμοποιούνται για τη σάρωση δυσπρόσιτων περιοχών με απομονωμένες βίλες όπου διοργανώνονται «ξέφρενα» πάρτι μεγάλης φοροδιαφυγής, αλλά και για τον έλεγχο των ακτών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιχειρηματίες καταστρατηγούν τις συμβάσεις τους απλώνοντας ξαπλώστρες εκτός των νόμιμων ορίων. Στο στόχαστρο οι υπότροποι: Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι περισσότερες από 320.000 καταγγελίες πολιτών, καθώς και το «τεφτέρι» της Εφορίας με αποδεδειγμένους παραβάτες προηγούμενων ετών, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι υποτροπής.

Οι ποινές και το «διπλό χτύπημα» στους παραβάτες

Οι συνήθεις μέθοδοι φοροδιαφυγής περιλαμβάνουν τη μη διασύνδεση POS-ταμειακής, τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση αποδείξεων, τις «πειραγμένες» ταμειακές και τις εποχικές επιχειρήσεις-«φαντάσματα» που εξαφανίζονται χωρίς να αποδώσουν τον ΦΠΑ.

Οι κυρώσεις είναι αυστηρές και περιλαμβάνουν:

Άμεσο λουκέτο 48 ωρών: Επιβάλλεται αν δεν έχουν εκδοθεί περισσότερες από 10 αποδείξεις ή αν η αξία των αποδείξεων που δεν έχουν εκδοθεί υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Λουκέτο 96 ωρών & 10ήμερο: Επιβάλλεται σε περίπτωση υποτροπής ή πολλαπλών παραβάσεων εντός διετίας. Έλεγχος βάθους 5ετίας: Αμέσως μετά τη βεβαίωση της παράβασης, ξεκινά καθολικός έλεγχος στα βιβλία της επιχείρησης για την τελευταία πενταετία. Ένταξη στη «μαύρη λίστα»: Η επιχείρηση τίθεται σε διαρκή παρακολούθηση, αποτελώντας σταθερά προτεραιότητα για μελλοντικούς ελέγχους.

Συνολικά για το 2026, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις κατά του οικονομικού εγκλήματος.

Επιθεώρηση Εργασίας: Βουτιές στη θάλασσα και «κόλπα» επιβίωσης στη σεζόν

Την ίδια στιγμή, τα κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας, διεξάγουν μπαράζ εφόδων σε επιχειρήσεις εστίασης και τουριστικά καταλύματα, κι έρχονται αντιμέτωπα με πρωτοφανείς καταστάσεις.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι πέφτουν στη θάλασσα, παριστάνουν τους πελάτες ή χρησιμοποιούν τα οχήματα των πελατών για να διαφύγουν τον έλεγχο.

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, η διαφυγή αποδεικνύεται αδύνατη, καθώς οι υπάλληλοι συλλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω να κρατούν τα ασύρματα POS των καταστημάτων.

Ο «τρόμος» της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και τα νέα επιχειρηματικά τεχνάσματα

Η υποχρεωτική λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει αλλάξει άρδην το τοπίο στην αγορά, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους εργοδότες:

«Λουκέτο» 20-25 ημερών τον Αύγουστο: Νέα τάση αποτελεί το γεγονός ότι μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης στο κέντρο της Αθήνας (ακόμη και στην περιοχή του Συντάγματος) επέλεξαν να κλείσουν εντελώς για 20-25 ημέρες μέσα στον Αύγουστο. Προτίμησαν να δώσουν ταυτόχρονη άδεια στο προσωπικό τους, παρά να ρισκάρουν εξοντωτικά πρόστιμα για αδήλωτη υπερωριακή ή κυριακάτικη εργασία μέσω της Ψηφιακής Κάρτας.

Νέα τάση αποτελεί το γεγονός ότι μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης στο κέντρο της Αθήνας (ακόμη και στην περιοχή του Συντάγματος) επέλεξαν να κλείσουν εντελώς για 20-25 ημέρες μέσα στον Αύγουστο. Προτίμησαν να δώσουν ταυτόχρονη άδεια στο προσωπικό τους, παρά να ρισκάρουν εξοντωτικά πρόστιμα για αδήλωτη υπερωριακή ή κυριακάτικη εργασία μέσω της Ψηφιακής Κάρτας. Νομότυπα «κόλπα» εξάντλησης: Στις τουριστικές περιοχές, προκειμένου να παρακαμφθεί η αυστηρή απαγόρευση για 7ήμερη σερί εργασία χωρίς ανάπαυση, οι επιχειρήσεις χορηγούν προκαταβολικά δύο ημέρες ρεπό και στη συνέχεια απασχολούν τους εργαζόμενους για 10 συνεχόμενες ημέρες, καλύπτοντας νομότυπα τις αιχμές της κίνησης.

Εκρηκτικά στοιχεία παραβατικότητας και οι προτεραιότητες των ελέγχων

Τα επίσημα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας αποτυπώνουν την έκταση της παραβατικότητας:

Στοιχεία Ιουνίου: Σε 7.385 ελέγχους βεβαιώθηκαν 147 παραβάσεις (υψηλό ποσοστό παραβατικότητας) και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ .

Σε 7.385 ελέγχους βεβαιώθηκαν (υψηλό ποσοστό παραβατικότητας) και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους . Στοιχεία Α’ Εξαμήνου: Διενεργήθηκαν 41.486 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 690 παραβάσεις, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τα 25,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συνηθέστερες παραβάσεις που καταγράφονται αφορούν:

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: 336 παραβάσεις. Μη καταβολή δεδουλευμένων/επιδομάτων: 164 παραβάσεις. Αδήλωτη εργασία / υπέρβαση ωραρίου / μη χορήγηση ανάπαυσης: 157 παραβάσεις. Άρνηση εισόδου στους ελεγκτές / παροχή ανακριβών στοιχείων: 118 παραβάσεις.

Πού εστιάζει η Επιθεώρηση Εργασίας

Με τον ετήσιο στόχο να ορίζεται στις 72.133 επιθεωρήσεις (στόχος που αναμένεται να ξεπεραστεί), η Επιθεώρηση Εργασίας δίνει προτεραιότητα σε: