24.500 συναντήσεις εργασίας με 106 εταιρίες στο Thessaloniki #JobFestival 2019 Reborn

Με αξιοσημείωτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Thessaloniki #JobFestival 2019 Reborn, το οποίο χάρισε πολλά χαμόγελα και προσδοκίες για ένα ξεκίνημα μιας λαμπρής σταδιοδρομίας στους 3.406 επισκέπτες του.

Η μεγαλύτερη διοργάνωση για την εργασία πραγματοποιήθηκε από το Skywalker.gr στις 8 και 9 Νοεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», φέτος υπό την αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, της Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

H συνάντηση υποψηφίων για εργασία με κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες από διάφορους κλάδους, η διενέργεια συνεντεύξεων με εταιρίες που αναζητούν προσωπικό, η απόκτηση σημαντικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, συνυφασμένων με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, η γνωριμία και η κατανόηση των βασικών εργαλείων στην αναζήτηση εργασίας, η δικτύωση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και οι παράλληλες δράσεις, οι οποίες είχαν ως σημείο αναφοράς την κατάλληλη προετοιμασία για μια επιτυχημένη συνέντευξη και μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, κέρδισαν για άλλη μία χρονιά το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Δείτε φωτογραφίες:

Πιο συγκεκριμένα, οι 3.406 υποψήφιοι που παρευρέθηκαν στο Thessaloniki #JobFestival 2019 Reborn είχαν τη δυνατότητα να:

Επισκεφθούν τα περίπτερα 106 επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους που αναζητούσαν προσωπικό.

Συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις για 848 θέσεις εργασίας.

Παρακολουθήσουν workshops συνολικά 24 ωρών με θέματα σχετικά με την αναζήτηση εργασίας και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Συμμετάσχουν σε 15 παράλληλες δράσεις: Check your CV, Business photoshooting, LinkedIn tips, Προσωπικό coaching, Student start-up bridge, Time management, Dress code, Boost your confidence, Ψυχομετρικά τεστ, Εργασιακά δικαιώματα, Συνέντευξη απ’ το μέλλον, Elevator pitch, Α’ βοήθειες στον χώρο εργασίας, Game you up, Networking.

Το Thessaloniki #JobFestival 2019 Reborn, το καθιερωμένο γεγονός για την εργασία, είναι μια διήμερη εκδήλωση στο πλαίσιο των δράσεων «Επί το Έργον» του Skywalker.gr, η οποία πραγματοποιήθηκε για πέμπτη χρονιά με σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και τη μείωση της ανεργίας.

Επιτυχή επιλογή και φέτος αποτέλεσε η διαδικασία των συνεντεύξεων, που συνέβαλε ώστε αφενός οι υποψήφιοι να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και αφετέρου οι εταιρίες να βρουν τον κατάλληλο υποψήφιο για την εκάστοτε θέση εργασίας.

Το αντιπροσωπευτικό video του Thessaloniki #JobFestival 2019 Reborn είναι διαθέσιμο στο link.

Το Skywalker.gr υποστηρίζει αδιάλειπτα το οικοσύστημα της εργασίας στην Ελλάδα. Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο κοινό με τα #JobFestivals που διοργανώνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αφήνοντας χιλιάδες ικανοποιημένους επισκέπτες.

Το Skywalker.gr είναι το πρώτο site που δραστηριοποιήθηκε στην αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα, ήδη από το 1999. Σήμερα παραμένει η μοναδική ελληνική ιστοσελίδα στον χώρο και η πρώτη επιλογή στην αναζήτηση εργασίας. Tο 2018 περισσότερες από 8.500 εταιρίες δημοσίευσαν στον ιστότοπο περισσότερες από 82.000 αγγελίες για όλες τις ειδικότητες, με τις ετήσιες επισκέψεις να προσεγγίζουν τις 8.000.000.

Η διοργάνωση του Thessaloniki #JobFestival 2019 Reborn πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή των:

