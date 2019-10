«H συνεργασία Ελλάδας - Ευρώπης και Αραβικών χωρών αναδεικνύει τις ευκαιρίες που υπάρχουν»

Με στόχο την ανάπτυξη στην Ελλάδα και τον Αραβικό κόσμο, εξέθεσαν τις απόψεις τους οι συμμετέχοντες στο πάνελ «Pathways for shared growth: Advancing cooperation between Greece and the Arab world», κατά τη δεύτερη ημέρα της 4ης Ευρω-Αραβικής Διάσκεψης που γίνεται στην Αθήνα.

Ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, τόνισε ότι η εγγύτητα συνέβαλε στην ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ των χωρών «ώστε να βαδίσουμε μαζί στη βάση του διαλόγου και την ανάπτυξης». Πρόσθεσε ότι η συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας, της Ευρώπης και των Αραβικών χωρών αναδεικνύει τις ευκαιρίες που υπάρχουν και ειδικά ο τουρισμός είναι σημαντικός φορέας οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης.

Ο υπουργός τόνισε ότι για την Ελλάδα, η στροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι απαραίτητη και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει ψηλά στην ατζέντα την ανάπτυξη των τουριστικών μονάδων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, είπε, βρίσκεται η επιτάχυνση όλων των ώριμων σχεδίων σε τουριστικές μονάδες, αεροδρόμια, λιμάνια κ.ά. και σε αυτό το σημείο ανοίγονται πολλές ευκαιρίες, όπως για παράδειγμα, μαρίνες για αξιοποίηση και πολλά άλλα projects. «Η ελληνική κυβέρνηση είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού», δήλωσε προσθέτοντας ότι «ο τουρισμός έχει εγκαθιδρυθεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο νούμερο ένα μοχλός ανάπτυξης».