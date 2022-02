Η Alpha Bank στον Δείκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg GEI

Στον διεθνή Δείκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) εντάχθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά η Alpha Bank, γεγονός που αποτελεί σημαντική αναγνώριση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο περιβάλλον εργασίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ένταξη στον δείκτη αποτελεί σημαντική απόδειξη της ισχυρής δέσμευσης της Alpha Bank για τη διαρκή ενδυνάμωση των γυναικών για την ανέλιξή τους σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας καθώς και για τη σφυρηλάτηση μίας εργασιακής κουλτούρας που διασφαλίζει μισθολογική ισότητα, ίσες ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης, ισότιμη αξιολόγηση και επιβράβευση.

Ενδεικτικά, είναι αξιοσημείωτο ότι το 56% του συνόλου του προσωπικού της Τράπεζας είναι γυναίκες, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην πρόσβαση των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις με ποσοστό που φτάνει το 37%, ενώ παράλληλα, για το έτος 2021, το 60% των προαγωγών που δόθηκαν αφορούσαν γυναίκες.

Επιπλέον, η Τράπεζα εφαρμόζει ειδική πρόβλεψη σχετικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο (diversity policy) στο Διοικητικό της Συμβούλιο, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του ποσοστού γυναικών σε αυτό, από 16,7% το 2021 σε 23,1% στις αρχές του 2022..

Φ. Μελίσσα: Η Alpha Bank πρωταγωνιστεί στη γυναικεία ενδυνάμωση

Σε δήλωση της με αφορμή την ένταξη για μια ακόμη φορά της τράπεζας στον συγκεκριμένο δείκτη η εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια - Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, Φραγκίσκη Μελίσσα αναφέρει ότι η Alpha Bank πρωταγωνιστεί στη γυναικεία ενδυνάμωση προσφέροντας ένα περιβάλλον εργασίας ίσων ευκαιριών, ισότιμης, διαφανούς και αξιοκρατικής αξιολόγησης και ανάδειξης.

«Με εδραιωμένες πολιτικές και καινοτόμα προγράμματα, η Τράπεζά μας επιδεικνύει μία σειρά από απτά αποτελέσματα στη διαχείριση όλων των θεμάτων ισότητας και την προώθηση της θέσης των γυναικών, γεγονός που αναγνωρίστηκε για μία ακόμη χρονιά φέτος με την ένταξή μας στον διεθνή δείκτη ισότητας των φύλων Bloomberg GEI. Όμως δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε να πρωτοστατούμε με ποικίλες πρωτοβουλίες, υποστηρίζοντας τις εργαζόμενές μας να ενισχύουν τις δεξιότητές τους, να κατακτούν τους επαγγελματικούς τους στόχους και να ισορροπούν με επιτυχία μεταξύ των πολλαπλών τους ρόλων, στην εργασία, την οικογένεια και την κοινωνία», αναφέρει η Φραγκίσκη Μελίσσα.

Ήδη, η Alpha Bank, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρωτοπορεί, δημιουργώντας προγράμματα ενδυνάμωσης και mentoring για γυναίκες στελέχη. Στη διάρκεια του 2021, με τα προγράμματα "TAB (Trading Alpha Brains)" και "She for He" η Τράπεζα ενέπνευσε γυναίκες, αλλά και τις ενθάρρυνε να μοιράζονται τις θετικές πρακτικές χτίζοντας παράλληλα το personal branding τους. Επιπλέον, στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, ολοκληρώθηκαν πρωτοποριακά προγράμματα job shadowing (Bankers & Daughters) με στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό νέων γυναικών, που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν Διευθύνσεις της Τράπεζας που το ποσοστό των ανδρών είναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών.

Ο δείκτης Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) είναι ένας από τους εγκυρότερους δείκτες διεθνώς σε θέματα ισότητας των φύλων και περιλαμβάνει σήμερα 418 επιχειρήσεις σε 45 χώρες. Αξιολογεί εισηγμένες εταιρίες από όλους τους τομείς της οικονομίας ως προς τη διαφάνεια με την οποία διαχειρίζονται τα θέματα ισότητας και την προώθηση της θέσεως των γυναικών στον χώρο εργασίας.