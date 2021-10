Οι οικονομολόγοι Καρντ, Άνγκριστ και Ίμπενς τιμήθηκαν με το Νόμπελ Οικονομικών 2021

Οι οικονομολόγοι Ντέιβιντ Καρντ, Τζόσουα Άνγκριστ και Γκίντο Ίμπενς τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2021, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, η Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Πρόκειται για το τελευταίο από τα φετινά Νόμπελ και οι νικητές θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (990.000 ευρώ).

Ο γεννημένος στον Καναδά Καρντ τιμήθηκε με το μισό βραβείο «για τις εμπειρικές συνεισφορές τους στα οικονομικά της εργασίας», ανέφερε η ακαδημία. Οι Άνγκριστ και Ίμπενς, ο πρώτος Αμερικαοϊσραηλινός και ο δεύτερος Αμερικανοολλανδός, μοιράζονται το άλλο μισό του βραβείου «για τις μεθοδολογικές συνεισφορές τους στην ανάλυση των αιτιακών σχέσεων».

Οι τρεις οικονομολόγοι «μας έφεραν νέες ιδέες σχετικά με την αγορά εργασίας και έδειξαν ποια συμπεράσματα μπορούν να αντληθούν από φυσικά πειράματα σε όρους αιτίων και συνεπειών», ανέφερε η επιτροπή που απονέμει το Νόμπελ.

