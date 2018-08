Ιαπωνία: Στο στόχαστρο της επιτροπής ανταγωνισμού η Apple

H Ιαπωνία ερευνά κατηγορίες ότι η πίεση από την Apple ανάγκασε τη Yahoo Japan να διακόψει την ανάπτυξη πλατφόρμας παιχνιδιών που ανταγωνίζεται το App Store, μεταδίδει η ιαπωνική εφημερίδα Nikkei.

H Eπιτροπή Δίκαιου Εμπορίου και το υπουργείο βιομηχανίας άρχισαν να λαβμάνουν αναφορές από τη Yahoo το περασμένο φθινόπωρο σχετικά με ζητήματα γύρω από την πλατφόρμα της Game Plus. Η υπηρεσία που λανσαρίστηκε τον Ιούλιο του 2017, επιτρέπει στους χρήστες να παίζουν παιχνίδια χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσουν εφαρμογές.



Για τους προγραμματιστές, η υπηρεσία προσφέρει πολύ πιο χαλαρούς περιορισμούς όσων αφορά τις πωλήσεις και τις χρέωσεις σε σχέση με το App Store.



Συνολικά 52 εταιρείες συμφώνησαν να συμμετάσχουν, μεταξύ των οποίων και η Square Enix Holdings. Η Yahoo θα μπορούσε να προσφέρει δεδομένα από τους60 εκατομμύρια χρήστες της για να βοηθήσει τις εταιρείς παιχνιδιών να πουλήσουν προϊόντα και να δημιουργήσουν νέους τίτλους. Σχεδιάζε να επεκτείνει την πλατφόρμα αυτή και σε άλλους τομείς όπως το business software.



Αλλά η Yahoo έκοψε απότομα τον προϋπολογισμό για τη Game Plus το περασμένο φθινόπωρο και πλέον έχει σταματήσει να προωθεί την υπηρεσία. Η Square Enix απέσυρε τον Απρίλιο το Antique Carnevale, έναν νέο τίτλο που είχε εξελιχθεί ειδικά για τη Game Plus.



H Υahoo ανέφερε σε συνεργάτες πως αναγκάστηκε να περιορίσει τον προϋπολογισμό εξαιτίας πιέσεων από την Apple. H ιαπωνική εταιρεία βασίζεται στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό για ένα μεγάλο μέρος των κερδών της μέσω πωλήσεων στο App Store.



Πηγή: cretalive.gr