Κάτω από τα 100 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου

Καθοδική είναι η πορεία που ακολουθούν για τέταρτη ημέρα οι τιμές του φυσικού αερίου με αποτέλεσμα σήμερα το σημείο αναφοράς του TTF να υποχωρήσει ακόμα και κάτω από τα 100 ευρώ.



Συγκεκριμένα, η τιμή του φυσικού αερίου υποχώρησε έως και 6,5% στα 98,75 ευρώ/Mwh, κάτι για το οποίο συμβάλουν οι αθρόες εισαγωγές LNG και τα υψηλά αποθέματα.

Οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν ποσοστό πληρότητας περίπου 89%, δηλαδή πάνω από τον μέσο όρο της πενταετίας, σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe (GIE).

📣So far so good



With 89% of #gasstorage filling level in the 🇪🇺 on 1 October 2022, Member States have already hit the collective 85% target way ahead of the November’s deadline.



Are you curious?🔎



THREAD/