Κίνα: «Πράσινο» φως σε τέσσερις εταιρείες για την ένταξή τους στο χρηματιστήριο επιστήμης

Η αρμόδια επιτροπή ελέγχου της χρηματαγοράς έδωσε το « πράσινο φως» για την αρχική δημόσια διάθεση μετοχών (IPO) τεσσάρων εταιριών στο χρηματιστήριο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Πρόκειται για τις εταιρίες (Maider Medical Industry Equipment Co., Ltd., CHISON Medical Technologies Co., Ltd., Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd., και Primeton Information Technologies, Inc.) οι οποίες θα εγγραφούν για την δημόσια διαπραγμάτευση των μετοχών τους, στο Χρηματιστήριο της Σανγκάης, στο πλαίσιο λειτουργίας του χρηματιστηρίου για την επιστήμη και την καινοτομία (STAR market), όπως ανακοίνωσε η αρμόδια κινεζική επιτροπή (China Securities Regulatory Commission).

Ωστόσο, δεν ανακοινώθηκε το μέγεθος των οικονομικών κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από την διάθεση των μετοχών.