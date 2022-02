Ο Ματαρέλα, οι αγορές και το χρέος της Ιταλίας

Του Francesco De Palo από τη Ρώμη

Παρά την αναλογία χρέους/ΑΕΠ της Ιταλίας στο 155% και το δημόσιο χρέος που εκτοξεύεται σχεδόν στα 2.700 δις ευρώ, στη χώρα οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν και πριν από λίγες μέρες πουλήθηκαν ομόλογα αξίας 7 δις ευρώ, με τη ζήτηση να έχει ξεπεράσει τα 10 δις.

Επιπλέον το spread δεν αυξήθηκε ποτέ σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες σε σχέση με την εκλογή του αρχηγού του κράτους, ένα σημάδι ότι δεν υπήρξε επιρροή στις αγορές και ότι η διαδικασία θα μπορούσε να τελειώσει μόνο έτσι, δηλαδή με τον Sergio Mattarella να επιστρέψει στο Quirinale και τον Mario Draghi σταθερός στο Palazzo Chigi.

Aυτοί είναι οι Ιταλοί εγγυητές όχι μόνο έναντι των διεθνών επενδυτών, αλλά και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την συντριβή των M5 του Beppe Grillo. Ακόμη και ο ισχυρός άνδρας των M5, ο Λουίτζι Ντι Μάιο, ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών, άλλαξε σελίδα.

Η μακρά εβδομάδα ψηφοφορίας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας φέρνει μαζί της πολιτικές εξελίξεις.

Ο Ματέο Σαλβίνι είναι εκτός γιατί απέδειξε ότι δεν είχε στρατηγική. Με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι στο νοσοκομείο, ήρθε η σειρά του να ηγηθεί της κεντροδεξιάς και το αποτέλεσμα δεν ήταν θετικό. Έχασε επίσης τον Τζουζέπε Κόντε, επίσημα επικεφαλής των Μ5 αλλά στην πραγματικότητα τον προσπέρασε ο Ντι Μάιο. Όταν ανακοίνωσε, μαζί με τον Σαλβίνι, την υποψηφιότητα της διευθύντριας των μυστικών υπηρεσιών, Ελιζαμπέτα Μπελόνι, δεν έλαβε υπόψη του ότι θα έπρεπε πρώτα να την αξιολογήσει με τους συμμάχους και μετά να το ανακοινώσει στην τηλεόραση. Έκανε λοιπόν το αντίθετο.

Το Pd του Enrico Letta έμεινε ακίνητο, γιατί γνώριζε ότι οι άλλοι θα έκαναν λάθος. Έτσι λοιπόν κερδίζει η δεξιά της Giorgia Meloni, η μόνη που κράτησε τον λόγο της και η μόνη που προσπάθησε να προτείνει ένα δεξιό όνομα για τη μετά Ματαρέλα εποχή, ενώ η Forza Italia ετοιμάζεται να δημιουργήσει ένα υπέροχο κέντρο με τους Matteo Renzi και Pierferdinando Casini. Το επόμενο βήμα θα είναι ένας αναλογικός εκλογικός νόμος με τον οποίο θα πρέπει να συμμαχήσουν τα κόμματα για να κυβερνήσουν και δεν θα αρκεί να πάρουν περισσότερες ψήφους από τους αντιπάλους.

Σε ένα χρόνο από τώρα όπου ο κόσμος θα κληθεί να ψηφίσει το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί από τον Ντράγκι και την Ματαρέλα για ακόμα μια φορά.