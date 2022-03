Tέταρτο πακέτο σκληρών κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Το νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία παρουσίασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με δήλωση της φον ντερ Λάιεν:

«Πρώτον, θα ανακαλέσουμε το ευνοϊκό καθεστώς για τις αγορές μας. Αυτό θα σταματήσει σημαντικά οφέλη που απολαμβάνει η Ρωσία ως μέλος του ΠΟΕ. Οι ρωσικές εταιρείες δεν θα έχουν πλέον προνομιακή μεταχείριση στις οικονομίες μας. Θα εργαστούμε επίσης για να αναστείλουμε τα δικαιώματα συμμετοχής της Ρωσίας σε κορυφαίους πολυμερείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Θα διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να λάβει χρηματοδότηση, δάνεια ή άλλα οφέλη από αυτά τα ιδρύματα. Διότι η Ρωσία δεν μπορεί να παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και, ταυτόχρονα, να περιμένει να επωφεληθεί από τα προνόμια του να είναι μέρος της διεθνούς οικονομικής τάξης.

The way we respond today to Russia's heinous attack will determine the future of Ukraine, of our Union and of our entire continent.



Let's stay true to the principles that have guided our response so far:



Responsibility, unity, solidarity, determination. https://t.co/61aOPXSSR9