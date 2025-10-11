Τη δυνατότητα να επιλέξουν τη σιγουριά που δίνει το σταθερό επιτόκιο παρέχουν οι τράπεζες σε δανειολήπτες τους που έχουν σήμερα στεγαστικά προγράμματα «stepup», δηλαδή δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου με χαμηλή δόση στην αρχή και σημαντικά αυξανόμενες δόσεις στη συνέχεια. Στους περίπου 50.000 δανειολήπτες με στεγαστικά της κατηγορίας αυτής, οι τράπεζες τους δίνουν τη δυνατότητα να μειώσουν το επιτόκιό τους.

Συγκεκριμένα, η πρόταση περιλαμβάνει τη μετατροπή σε τοκοχρεολυτικό δάνειο, είτε με προνομιακό σταθερό επιτόκιο είτε με κυμαινόμενο επιτόκιο που έχει πλαφόν, δηλαδή ανώτατο όριο στο ύψος του.

Τα «stepup» στεγαστικά δόθηκαν κυρίως κατά την οικονομική κρίση, αλλά και κατά την περίοδο του covid, ικανοποιώντας την ανάγκη χιλιάδωνδανειοληπτών – εκτιμάται ότι ο 1 στους 4 δανειολήπτες στεγαστικού ανήκει σε αυτή την κατηγορία – να παραμείνουν ενήμεροι και να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους, με δόσεις στα μέτρα τους. Αρχικά ορίστηκε μια χαμηλή δόση, η οποία αυξάνεται σταδιακά ανά κάποια χρόνια, με προσυμφωνημένο ποσοστό.

Καθώς το δάνειο πλησιάζει στη λήξη του, ο δανειολήπτης κινδυνεύει να βρεθεί με μεγάλο ύψος κεφαλαίου που θα υποχρεωθεί να καταβάλλει σωρευτικά. Με τη μετατροπή του δανείου σε τοκοχρεωλυτικό, θα κληθεί μεν να πληρώσει πιο αυξημένη δόση έναντι της τρέχουσας, η οποία θα είναι όμως σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τις δόσεις που θα κληθεί να πληρώσει τα επόμενα έτη, όσο το «step up» δάνειο βαδίζει προς τη λήξη του. .

Η επιλογή που δίνουν τώρα οι τράπεζες και την οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα επικοινωνήσουν στους δανειολήπτες το αμέσως επόμενο διάστημα, παρέχει σταθερότητα και απαλλάσσει από τη σημαντική επιβάρυνση του κόστους εξυπηρέτησης στην πορεία για την ομαλότερη διαχείριση των οικονομικών τους και του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

Για τις τράπεζες που επωμίζονται το κόστος από τη μείωση του επιτοκίου και τη μετατροπή του δανείου, το όφελος είναι ότι διασφαλίζουν την ομαλή αποπληρωμή των δανείων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο κάθε τράπεζα θα επικοινωνήσει με τους πελάτες της προτείνοντας τους δικούς της όρους μεταβολής των δανειακών συμβάσεων, αξιοποιώντας όλα τα κανάλια επικοινωνίας, όπως τα δίκτυα καταστημάτων, αλλά και τους servicers.