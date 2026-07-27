Την ανησυχία τους για την άνοδο στις τιμές των καυσίμων και τον αντίκτυπο που έχουν στον τουρισμό της χώρας εκφράζουν με επιστολή τους οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης. Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση του κόστους των καυσίμων, η οποία δημιουργεί πρωτοφανείς πιέσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου και απειλεί έναν κρίσιμο κρίκο της τουριστικής αλυσίδας.

Η Κρήτη, όπως επισημαίνουν σε επιστολή τους προς τα Υπουργεία Τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας και Ενέργειας, διαθέτει έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόλο τουριστικών λεωφορείων, με περίπου 900 οχήματα να δραστηριοποιούνται καθημερινά στη μεταφορά χιλιάδων επισκεπτών σε ολόκληρο το νησί.

Τα τουριστικά λεωφορεία αποτελούν βασικό πυλώνα του ελληνικού τουρισμού, καθώς εξυπηρετούν καθημερινά μετακινήσεις από αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικούς προορισμούς, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία της τουριστικής οικονομίας.

Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, ως ένας από τους βασικούς θεσμικούς εκπροσώπους του κλάδου στο νησί, επισημαίνει ότι η ανεξέλεγκτη αύξηση του κόστους των καυσίμων έχει δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των τουριστικών μεταφορών.

«Το πετρέλαιο κίνησης -αναφέρουν σε επιστολή τους στα συναρμόδια Υπουργεία- δεν αποτελεί για ένα τουριστικό λεωφορείο μια απλή λειτουργική δαπάνη. Αποτελεί τον βασικότερο παραγωγικό συντελεστή της δραστηριότητάς του. Κάθε αύξηση στην τιμή του diesel μετατρέπεται άμεσα σε αύξηση του λειτουργικού κόστους, τη στιγμή που μεγάλο μέρος των συμβάσεων με tour operators και τουριστικά γραφεία έχει συμφωνηθεί πολλούς μήνες πριν, χωρίς δυνατότητα αναπροσαρμογής των τιμών.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν διαρκή αύξηση του συνολικού λειτουργικού κόστους, από τη συντήρηση και τα ανταλλακτικά μέχρι τα ασφάλιστρα, τη μισθοδοσία και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους, γεγονός που περιορίζει δραματικά τα περιθώρια βιωσιμότητάς τους.

Η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις των τουριστικών λεωφορείων. Αφορά συνολικά την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των πιέσεων που δημιουργούνται στην τουριστική αγορά αποτελεί η ανακοίνωση αναστολής εργασιών του διεθνούς tour operator SOLVEX, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2026. Στην ανακοίνωσή της, μεταξύ των παραγόντων που συνδέονται με τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, περιλαμβάνεται και η σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους, με ιδιαίτερη αναφορά στην επιβάρυνση από το αυξημένο κόστος των καυσίμων.

Ο Σύνδεσμος αναγνωρίζει τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων, όπως η επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία και η θέσπιση πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στην αγορά καυσίμων, καθώς και τη νέα κυβερνητική απόφαση για επιπλέον μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και προσφέρουν ουσιαστική, έστω και προσωρινή, ανακούφιση στις επαγγελματικές μεταφορές. Ωστόσο, οι συνεχείς διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας αποδεικνύουν ότι ένας τόσο κρίσιμος παραγωγικός κλάδος δεν μπορεί να λειτουργεί βασιζόμενος σε έκτακτες και προσωρινές παρεμβάσεις.

Οι επαγγελματίες χρειάζονται ένα σταθερό, προβλέψιμο και ασφαλές οικονομικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα μπορούν να σχεδιάζουν τη λειτουργία τους, να επενδύουν, να διατηρούν θέσεις εργασίας και να συνεχίσουν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στον ελληνικό τουρισμό. Για τον λόγο αυτό, ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι απαιτούνται μόνιμες και στοχευμένες πολιτικές στήριξης, με σημαντικότερη την καθιέρωση ειδικού μηχανισμού επιστροφής μέρους του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης για τα τουριστικά λεωφορεία, ως μορφή μόνιμης επιδότησης στην αντλία για τους επαγγελματίες.

Ένα τέτοιο μέτρο θα εξασφάλιζε σταθερότητα, θα περιόριζε την αβεβαιότητα που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις και θα ενίσχυε ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τουριστικών μεταφορών. Η ευρωπαϊκή εμπειρία αποδεικνύει ότι υπάρχουν αποτελεσματικά εργαλεία στήριξης. Χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία έχουν εφαρμόσει οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές παρεμβάσεις και μηχανισμούς αντιστάθμισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους για τους επαγγελματίες μεταφορείς, αναγνωρίζοντας ότι οι μεταφορές αποτελούν στρατηγικό πυλώνα της οικονομίας και της τουριστικής ανάπτυξης.

Με βάση τα παραπάνω, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ζητά:

• Καθιέρωση ειδικού μηχανισμού επιστροφής μέρους του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης για τα τουριστικά λεωφορεία. • Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού στήριξης του κόστους καυσίμων για τις τουριστικές επιβατικές μεταφορές όταν καταγράφονται ακραίες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές.

• Διατήρηση και ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και συγκράτησης των τιμών των καυσίμων. • Ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου.

• Επιτάχυνση προγραμμάτων ανανέωσης του στόλου των τουριστικών λεωφορείων.

Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Υπουργό Τουρισμού, με κοινοποίηση στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Κρήτης και τα Επιμελητήρια Κρήτης, ζητώντας την άμεση εξέταση και εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων στήριξης του κλάδου.