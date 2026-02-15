Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησαν, κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ότι η Ουάσιγκτον θα πιέσει για τη μείωση των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών προς την Κίνα,

Όπως μετέδωσε το Σάββατο το αμερικανικό μέσο, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους με γνώση των συζητήσεων, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να προχωρήσουν σε «μέγιστη πίεση» κατά του Ιράν, με ιδιαίτερη αναφορά στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου προς την Κίνα.

«Συμφωνήσαμε ότι θα κινηθούμε μαζί με τη μέγιστη πίεση εναντίον του Ιράν, για παράδειγμα, σχετικά με τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα», φέρεται να δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι «η φυσιολογική συνεργασία μεταξύ χωρών που πραγματοποιείται εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου είναι λογική και νόμιμη και θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Κίνα απορροφά πάνω από το 89% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, γεγονός που σημαίνει ότι τυχόν περιορισμός αυτής της εμπορικής ροής θα μπορούσε να πλήξει σημαντικά τα έσοδα της Τεχεράνης.