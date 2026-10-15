Bank of America: Χωρίς εύκολη λύση η κρίση στο ντίζελ – Κίνδυνος νέων αυξήσεων ενόψει του χειμώνα

Η παγκόσμια αγορά ντίζελ εισέρχεται σε μία ιδιαίτερα εύθραυστη περίοδο, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, τα χαμηλά αποθέματα και οι περιορισμένες δυνατότητες των διυλιστηρίων ασκούν νέες πιέσεις στις τιμές.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση Global Energy Weekly της Bank of America, τα κυβερνητικά μέτρα μπορούν να συγκρατήσουν προσωρινά το κόστος για τους καταναλωτές, χωρίς όμως να λύνουν το βασικό πρόβλημα: την περιορισμένη προσφορά διυλισμένων προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αγορά των μεσαίων αποσταγμάτων, στην οποία ανήκει και το ντίζελ, εμφανίζει έντονα σημάδια έλλειψης. Τα περιθώρια διύλισης του gasoil στο ICE κινούνται κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ στη Νέα Υόρκη τα αντίστοιχα περιθώρια έχουν ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Κατά την Bank of America, οι τιμές αυτές δεν εξηγούνται μόνο από το κόστος του αργού πετρελαίου, αλλά κυρίως από τη μειωμένη διαθεσιμότητα έτοιμων καυσίμων.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις πιέζουν ακόμη περισσότερο την αγορά

Στο ήδη δύσκολο σκηνικό προστίθενται οι γεωπολιτικές αναταράξεις.

Οι επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ αυξάνουν το κόστος και τη δυσκολία μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων, ενώ τα πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης περιορίζουν ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες ποσότητες καυσίμων.

Η προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα μπορούσε να προσφέρει μία μικρή ανάσα στην αγορά, ωστόσο η Bank of America θεωρεί ότι η επίδραση θα παραμείνει περιορισμένη, καθώς και η ίδια η Ρωσία αντιμετωπίζει προβλήματα επάρκειας.

Δεν μπορούν εύκολα να αυξήσουν την παραγωγή τα διυλιστήρια

Παρά τα πολύ υψηλά περιθώρια κέρδους, η παγκόσμια διυλιστική βιομηχανία δεν έχει τη δυνατότητα να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή.

Η αξιοποίηση της διαθέσιμης δυναμικότητας παραμένει χαμηλότερη από τα επίπεδα που θα απαιτούνταν για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση, ενώ στα διυλιστήρια υπάρχει περιορισμένο περιθώριο να παράγουν περισσότερο ντίζελ χωρίς να μειώσουν την παραγωγή άλλων καυσίμων.

Την ίδια στιγμή, η κατανάλωση στις οικονομίες του ΟΟΣΑ παραμένει ανθεκτική, καθώς ακόμη και οι αυξημένες τιμές δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε σημαντική υποχώρηση της ζήτησης.

Η εξαίρεση της Κίνας

Διαφορετική είναι σε έναν βαθμό η εικόνα στην Κίνα.

Η αυξανόμενη χρήση φορτηγών που κινούνται με LNG ή ηλεκτρική ενέργεια αρχίζει σταδιακά να μειώνει την ανάγκη για ντίζελ στις μεταφορές.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση, η αλλαγή αυτή δεν είναι ακόμη αρκετά μεγάλη ώστε να αντισταθμίσει τις ελλείψεις που καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις προσφέρουν μόνο προσωρινή ανάσα

Η Bank of America εκτιμά ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα τις τιμές, χωρίς όμως να δημιουργούν πραγματικά νέες ποσότητες καυσίμων.

Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, εξετάζεται η αποδέσμευση περίπου 50 εκατομμυρίων βαρελιών από στρατηγικά αποθέματα.

Η κίνηση αυτή μπορεί να αυξήσει προσωρινά τις διαθέσιμες ποσότητες στην αγορά, ουσιαστικά όμως επισπεύδει την κατανάλωση αποθεμάτων που θα μπορούσαν να χρειαστούν αργότερα.

Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο από το γεγονός ότι και τα ευρωπαϊκά εμπορικά αποθέματα βρίσκονται ήδη σε χαμηλά επίπεδα.

Το δίλημμα των ΗΠΑ

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μείωση φόρων στα καύσιμα ή η χαλάρωση συγκεκριμένων κανονισμών θα μπορούσε να μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές.

Παράλληλα, όμως, φθηνότερα καύσιμα ενδέχεται να διατηρήσουν ή ακόμη και να αυξήσουν την κατανάλωση, καθυστερώντας την προσαρμογή που χρειάζεται η αγορά για να επανέλθει σε ισορροπία.

Από την άλλη πλευρά, πιθανός περιορισμός των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ θα ενίσχυε την εγχώρια προσφορά στις ΗΠΑ, μεταφέροντας όμως ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Ακόμη και η χαλάρωση των κυρώσεων δεν αρκεί

Η Bank of America επισημαίνει ότι ούτε μία ευρύτερη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα ήταν αρκετή από μόνη της για να αποκαταστήσει την ισορροπία.

Κρίσιμο πρόβλημα παραμένει η ίδια η παραγωγική δυνατότητα των διυλιστηρίων, ιδιαίτερα όσο ορισμένες εγκαταστάσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο στρατιωτικών πληγμάτων.

Χωρίς ουσιαστική αύξηση της παραγωγής, η επιστροφή περισσότερων ρωσικών ποσοτήτων στην αγορά θα μπορούσε να περιορίσει μόνο ένα μέρος των πιέσεων.

Οι ναύλοι σε επίπεδα ρεκόρ

Στην εξίσωση προστίθεται και το κόστος μεταφοράς.

Οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων έχουν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις αναγκάζουν τα πλοία να ακολουθούν μεγαλύτερες και ακριβότερες διαδρομές.

Έτσι, ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες πετρελαίου ή ντίζελ σε μία περιοχή, η μεταφορά τους σε αγορές με έλλειψη γίνεται δυσκολότερη και ακριβότερη.

Ιδιαίτερα ευάλωτη η Ευρώπη

Η Ευρώπη βρίσκεται σε πιο δύσκολη θέση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Τα αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων αλλά και φυσικού αερίου είναι περιορισμένα, ενώ η ήπειρος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ντίζελ.

Σε περίπτωση που αυξηθεί ταυτόχρονα η ζήτηση σε άλλες περιοχές του κόσμου, ο ανταγωνισμός για τα διαθέσιμα φορτία μπορεί να ενταθεί ακόμη περισσότερο.

Ο καιρός θα καθορίσει μεγάλο μέρος της εικόνας

Κρίσιμος παράγοντας για την πορεία της αγοράς θα είναι και οι θερμοκρασίες τους επόμενους μήνες.

Ένας σχετικά ήπιος χειμώνας στο Βόρειο Ημισφαίριο θα μπορούσε να περιορίσει την κατανάλωση καυσίμων θέρμανσης και να προσφέρει ανάσα στην αγορά.

Αντίθετα, μία παρατεταμένη περίοδος χαμηλών θερμοκρασιών θα μπορούσε να πιέσει ακόμη περισσότερο τα ήδη περιορισμένα αποθέματα, αυξάνοντας τη ζήτηση σε μία περίοδο κατά την οποία οι εφοδιαστικές αλυσίδες δεν διαθέτουν μεγάλα περιθώρια αντίδρασης.

«Εύθραυστο» το σκηνικό για τον χειμώνα

Σύμφωνα με την Bank of America, οποιαδήποτε σημαντική υποχώρηση στις τιμές των μεσαίων αποσταγμάτων ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινή, καθώς οι βασικές αιτίες που στηρίζουν τις υψηλές τιμές παραμένουν.

Η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, η χαλάρωση κυρώσεων ή οι φορολογικές παρεμβάσεις μπορούν να περιορίσουν προσωρινά το κόστος.

Δεν μπορούν όμως να λύσουν ταυτόχρονα το πρόβλημα των χαμηλών αποθεμάτων, της περιορισμένης διυλιστικής δυναμικότητας και των ακριβότερων μεταφορών.

Το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι δεν υπάρχει μία εύκολη λύση στην κρίση του ντίζελ.

Με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή, την παραγωγή να δυσκολεύεται να αυξηθεί και τις γεωπολιτικές εντάσεις να συνεχίζονται, η παγκόσμια αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη σε νέα σοκ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων στις τιμές κατά τη διάρκεια του χειμώνα.