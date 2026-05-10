Το FIFA World Cup 2026 δεν θα είναι απλώς το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός στην ιστορία. Σύμφωνα με την έρευνα της ομάδας Thematic Investing της Bank of America, η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, με αντίκτυπο που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του αθλητισμού.

Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες σε 16 διαφορετικές πόλεις. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους που θα αλληλεπιδράσουν με το τουρνουά, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 75% του παγκόσμιου πληθυσμού. Παράλληλα, η συνολική προσέλευση φιλάθλων στα γήπεδα εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 6,5 εκατομμύρια, σχεδόν διπλάσια από κάθε προηγούμενη διοργάνωση.

Το ποδόσφαιρο ως οικονομική υπερδύναμη

Η έρευνα παρουσιάζει τον αθλητισμό ως μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες του πλανήτη. Το 2025, η παγκόσμια αθλητική βιομηχανία παρήγαγε έσοδα 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που την τοποθετεί ουσιαστικά ως τη 10η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Μέχρι το 2030, η αγορά προβλέπεται να αγγίξει τα 3,7 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ειδικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μελέτη των FIFA και WTO εκτιμά ότι η διοργάνωση μπορεί να προσθέσει περίπου 41 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ και να δημιουργήσει περισσότερες από 800.000 θέσεις εργασίας. Από αυτές, περίπου 185.000 υπολογίζεται ότι θα προκύψουν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι κλάδοι που αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο είναι οι αερομεταφορές, ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, οι εταιρείες αθλητικής ένδυσης, τα social media, οι streaming πλατφόρμες και οι online στοιχηματικές υπηρεσίες.

Το πρώτο “AI World Cup”

Η διοργάνωση του 2026 χαρακτηρίζεται ήδη ως το πρώτο «AI World Cup», καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σχεδόν σε κάθε επίπεδο.

Σύμφωνα με την έκθεση, κάθε ομάδα θα χρησιμοποιεί συστήματα AI που θα αναλύουν εκατοντάδες εκατομμύρια δεδομένα και περισσότερους από 2.000 δείκτες απόδοσης σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν digital twins των γηπέδων, αυτόνομα οχήματα, ρομπότ, data centers και υπολογιστικά συστήματα exascale.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι κατά τη διάρκεια του τελικού, έως και το 7% της συνολικής παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης θα σχετίζεται με το Μουντιάλ, καθώς το κοινό μετακινείται ολοένα και περισσότερο από την παραδοσιακή τηλεόραση σε streaming, κινητές συσκευές και social media.

Το 2022, ο τελικός του Μουντιάλ προσέλκυσε 1,5 δισεκατομμύριο θεατές μέσα σε ένα μόνο λεπτό αγώνα, απορροφώντας το 4-5% της παγκόσμιας internet traffic. Το 2026, τα νούμερα αυτά αναμένεται να ξεπεραστούν σημαντικά.

Τα δεδομένα ως το νέο «προϊόν»

Η έρευνα επισημαίνει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι η πρώτη διοργάνωση όπου τα δεδομένα θα αποτελούν ουσιαστικά το βασικό προϊόν.

Υπολογίζεται ότι μόνο τα άμεσα δεδομένα του τουρνουά θα ξεπεράσουν τα 90 petabytes, ποσότητα 45 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του 2022.

Αν συνυπολογιστούν AI μοντέλα, simulations, broadcasts και social platforms, τότε η συνολική παραγωγή δεδομένων θα μπορούσε να αγγίξει τα 2 exabytes, όγκος αντίστοιχος με περίπου 45.000 χρόνια συνεχόμενου βίντεο σε ανάλυση 4K.

Οι προβλέψεις για το τρόπαιο

Στην έρευνα της Bank of America συμμετείχαν αναλυτές της BofA Global Research, οι οποίοι κλήθηκαν να προβλέψουν τον νικητή της διοργάνωσης. Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η Γαλλία θα κατακτήσει το τρόπαιο, με τον Kylian Mbappé να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ και τον Lamine Yamal κορυφαίος παίκτης του τουρνουά. Η τεχνητή νοημοσύνη συμφωνεί εν μέρει με τις προβλέψεις των αναλυτών, δίνοντας ωστόσο ίσες πιθανότητες και στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση όλων των εποχών

Οι 16 πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες αντιπροσωπεύουν συνολικά οικονομική δραστηριότητα 11 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, πληθυσμό περίπου 130 εκατομμυρίων ανθρώπων και 33 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες κάθε χρόνο.

Όπως αναφέρει η έκθεση, οι διοργανώτριες χώρες ιστορικά καταγράφουν μέση αύξηση 0,4 ποσοστιαίων μονάδων στο ΑΕΠ τους το έτος που ακολουθεί το τουρνουά, στοιχείο που υπογραμμίζει πως το ποδόσφαιρο έχει πλέον μετατραπεί σε εργαλείο οικονομίας, τεχνολογίας και γεωπολιτικής επιρροής.

Εντυπωσιακά στοιχεία για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

2.000 χρόνια: Το ποδόσφαιρο έχει ιστορία άνω των 2.000 ετών, καθώς μορφές του παιχνιδιού, γνωστές ως Cuju, παίζονταν στην αρχαία Κίνα.

• 173.850 θεατές: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσέλευση στην ιστορία αγώνα Μουντιάλ, στον τελικό του 1950 ανάμεσα σε Ουραγουάη και Βραζιλία στο Maracanã Stadium.

• 185.000 θέσεις εργασίας: Τόσες νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν στις ΗΠΑ λόγω του FIFA World Cup 2026, ενώ η ενίσχυση του αμερικανικού ΑΕΠ εκτιμάται στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια.

• 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι: Τόσοι υπολογίζεται ότι θα αλληλεπιδράσουν με το Μουντιάλ του 2026 — περίπου το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού.

• 1,5 δισεκατομμύριο θεατές: Τόσοι παρακολούθησαν τον τελικό του 2022 ανάμεσα σε Argentina και France, αριθμός αντίστοιχος με τον πληθυσμό της India.

• 746.811 δολάρια: Η αξία του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χρυσό. Η αξία του έχει αυξηθεί περίπου κατά 3.000% από το 1974.

• 18 δισεκατομμύρια δολάρια: Η συνολική χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών και των 48 ομάδων της διοργάνωσης. Η εθνική ομάδα της England θεωρείται η πιο ακριβή, με εκτιμώμενη αξία 1,9 δισ. δολαρίων.

• 45.000 χρόνια βίντεο 4K: Τόσος είναι ο όγκος δεδομένων που εκτιμάται ότι θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του τουρνουά του 2026.

• 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια: Τα έσοδα της παγκόσμιας αθλητικής βιομηχανίας το 2025. Αν ο αθλητισμός ήταν χώρα, θα αποτελούσε τη 10η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

• 11,4 τρισεκατομμύρια δολάρια: Η συνολική αξία των συμφωνιών ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων την τελευταία δεκαετία.

• 910 χιλιόμετρα: Η συνολική απόσταση που διανύει ένας ποδοσφαιριστής ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μέσα σε μία σεζόν — περίπου όσο η απόσταση από το San Francisco έως το San Diego ή από το London έως τη Zurich.

• 66 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα: Τα συνολικά αεροπορικά μίλια που θα διανύσουν οι φίλαθλοι για να παρακολουθήσουν τους αγώνες — περίπου τρεις φορές η απόσταση μεταξύ της Γης και του ορίου του ηλιακού μας συστήματος.

• 2 χώρες μόνο: Μόλις δύο από τις χώρες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ διαθέτουν ΑΕΠ μεγαλύτερο από τη χρηματιστηριακή αξία της NVIDIA.

• 2 φορές περισσότεροι πιλότοι: Παγκοσμίως υπάρχουν διπλάσιοι πιλότοι αερογραμμών από επαγγελματίες άνδρες ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι διπλάσιοι από τους νευροχειρουργούς.

• 2.800 δολάρια: Αν κάποιος είχε επενδύσει 100 δολάρια στον S&P 500 το 1994 — την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ φιλοξένησαν Μουντιάλ — σήμερα η επένδυση θα άξιζε περίπου 2.800 δολάρια μαζί με τα μερίσματα.

• 2031: Η χρονιά κατά την οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί η πρώτη μεταγραφή ποδοσφαιριστή αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, εφόσον συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός πληθωρισμού στις μεταγραφές.

• 2050: Ο στόχος του project RoboCup για τη δημιουργία ρομποτικής ποδοσφαιρικής ομάδας που θα μπορέσει να νικήσει τους ανθρώπινους πρωταθλητές του κόσμου.