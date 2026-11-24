Η Black Friday δεν συνδέεται πλέον αποκλειστικά με τις ουρές έξω από τα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Revolut, της παγκόσμιας εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) με περισσότερους από 80 εκατομμύρια πελάτες, οι αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών αλλάζουν σημαντικά.

Η εξάπλωση των ψηφιακών πορτοφολιών, η αύξηση των διασυνοριακών αγορών και η υψηλότερη αξία των ηλεκτρονικών παραγγελιών διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τη μεγαλύτερη εκπτωτική ημέρα του χρόνου.

Η Black Friday εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης. Στην Ελλάδα, οι συναλλαγές της συγκεκριμένης ημέρας αντιστοιχούσαν στο 5% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης του Νοεμβρίου, ποσοστό που παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2024.

Η ανάλυση των συναλλαγών της Revolut για το 2025 αναδεικνύει τη σαφή προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές υψηλότερης αξίας. Συγκεκριμένα, η μέση αξία των online αγορών στην Ελλάδα την Black Friday ήταν κατά 157% υψηλότερη από εκείνη των αγορών σε φυσικά καταστήματα, καταδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές επιλέγουν το διαδίκτυο για αγορές μεγαλύτερης αξίας.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα φυσικά καταστήματα χάνουν τη θέση τους στην αγορά. Αντιθέτως, η εμπορική δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Στην Ελλάδα, η ώρα αιχμής ήταν οι 18:00, όταν οι καταναλωτές πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικής αξίας 505.235€ μέσα σε μόλις 60 λεπτά.

Οι Έλληνες αφήνουν τις εγχώριες αγορές και στρέφονται σε αγορές από το εξωτερικό

Η Black Friday αποκτά ολοένα και πιο διεθνή χαρακτήρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Revolut, οι Έλληνες καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο τις καλύτερες προσφορές πέρα από τα σύνορα της χώρας. Τον Νοέμβριο του 2025, οι διασυνοριακές αγορές αντιπροσώπευαν το 52% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης των πελατών της Revolut στην Ελλάδα.

Παράλληλα, οι καταναλωτές εμφανίζονται διατεθειμένοι να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα όταν πραγματοποιούν αγορές από το εξωτερικό, καθώς η μέση αξία των διασυνοριακών συναλλαγών ήταν κατά 34% υψηλότερη από εκείνη των εγχώριων αγορών. Οι δημοφιλέστερες χώρες για ηλεκτρονικές αγορές από το εξωτερικό μεταξύ των Ελλήνων καταναλωτών ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιταλία, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν να προσεγγίσουν καταναλωτές από άλλες αγορές με υψηλότερη αγοραστική δύναμη.

Τα σούπερ μάρκετ και η εστίαση ξεπερνούν τα ηλεκτρονικά είδη; Οι καθημερινές συνήθειες που πρωταγωνιστούν ακόμη και την Black Friday

Παρότι η Black Friday είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις εκπτωτικές αγορές, τα στοιχεία της Revolut αποκαλύπτουν ότι οι καταναλωτές δεν εγκαταλείπουν τις καθημερινές αγοραστικές τους συνήθειες ούτε τη συγκεκριμένη ημέρα. Στην Ελλάδα, οι κατηγορίες επιχειρήσεων με τη μεγαλύτερη αγοραστική δραστηριότητα την Black Friday του 2025 ήταν τα μπαρ και τα εστιατόρια, ενώ ακολουθούσαν τα καταστήματα τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι, παρά την αναζήτηση εκπτωτικών ευκαιριών, οι καταναλωτές συνεχίζουν να ακολουθούν τις καθιερωμένες αγοραστικές τους συνήθειες, από τις αγορές ειδών παντοπωλείου και τις επισκέψεις σε καφέ μέχρι την εστίαση.

Η εποχή των mobile πληρωμών: Τα ψηφιακά πορτοφόλια κερδίζουν έδαφος έναντι των φυσικών καρτών

Αλλαγές καταγράφονται και στον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες καταναλωτές πραγματοποιούν τις πληρωμές τους. Το 2025, το 44% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης την Black Friday στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μέσω ψηφιακών πορτοφολιών, καταγράφοντας αύξηση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Την ίδια στιγμή, το μερίδιο των πληρωμών με φυσικές κάρτες υποχώρησε στο 5,5%, αναδεικνύοντας τη σημασία που αποκτούν οι ψηφιακές πληρωμές. Τα δεδομένα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη για τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε εύχρηστες και απρόσκοπτες διαδικασίες πληρωμής, τόσο στις ηλεκτρονικές συναλλαγές όσο και στα φυσικά καταστήματα, ανταποκρινόμενες στις προσδοκίες των σύγχρονων καταναλωτών.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για την Black Friday του 2026;

Ο Βασίλης Αμεράνης, Γενικός Διευθυντής της Revolut στην Ελλάδα, εκτιμά: «Η Black Friday του 2026 θα είναι η πιο διεθνοποιημένη και ψηφιακή αγοραστική διοργάνωση που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Η εποχή που οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν όλους τους καταναλωτές ως μία ενιαία κατηγορία έχει πλέον παρέλθει. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι οι καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές από το εξωτερικό, επιλέγουν ηλεκτρονικές αγορές μεγαλύτερης αξίας και αναμένουν άμεσες και απρόσκοπτες πληρωμές μέσω ψηφιακών πορτοφολιών.

Για τις επιχειρήσεις που προετοιμάζονται για την Black Friday του 2026, η πρόκληση είναι να σκέφτονται με διεθνή προσανατολισμό, προσαρμόζοντας παράλληλα τη στρατηγική τους στις ανάγκες κάθε τοπικής αγοράς. Οι επιχειρήσεις που θα προσφέρουν ευέλικτες επιλογές πληρωμής, θα διευκολύνουν τις διασυνοριακές συναλλαγές και θα προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες αγοραστικές συνήθειες κάθε αγοράς θα είναι εκείνες που θα ξεχωρίσουν φέτος».