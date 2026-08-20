Σημαντικές τομές στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας φέρνει η νέα Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο Υφυπουργός, Νίκος Τσάφος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΡΑΑΕΥ.

Με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών και του λεγόμενου «ενεργειακού τουρισμού», θεσπίζεται για πρώτη φορά το σύστημα επισήμανσης οφειλών (debt flagging).

Πλέον, καταναλωτές με τρεις επισημάνσεις ληξιπρόθεσμων χρεών δεν θα μπορούν να αλλάζουν πάροχο ρεύματος εάν δεν εξοφλήσουν ή δεν διακανονίσουν τις οφειλές τους.

Η «μαύρη τρύπα» των 3 δισ. ευρώ και ο ενεργειακός τουρισμός

Η ανάγκη για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προέκυψε από τη δραματική αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο τέλος του 2025 οι ανεξόφλητες οφειλές προς τους παρόχους άγγιζαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ένα τεράστιο μέρος αυτού του ποσού δημιουργήθηκε από τον «ενεργειακό τουρισμό», μια καταχρηστική πρακτική κατά την οποία καταναλωτές άφηναν απλήρωτους λογαριασμούς σε έναν προμηθευτή και μετακινούνταν διαδοχικά σε άλλον, εκμεταλλευόμενοι τα κενά του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου.

Το κόστος αυτών των επισφαλειών επιβάρυνε τελικά τους συνεπείς καταναλωτές , νοικοκυριά και επιχειρήσεις..

Πώς λειτουργεί το σύστημα «Debt Flagging» – Οι 3 επισημάνσεις

Με τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ τίθεται σε άμεση εφαρμογή ο μηχανισμός επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών (debt flagging):

Επισήμανση στον ΔΕΔΔΗΕ: Οι προμηθευτές ενέργειας αποκτούν το δικαίωμα να επισημαίνουν στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ τους καταναλωτές που διατηρούν ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οι προμηθευτές ενέργειας αποκτούν το δικαίωμα να επισημαίνουν στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ τους καταναλωτές που διατηρούν ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το «κόκκινο» όριο: Μόλις ένας καταναλωτής συγκεντρώσει τρεις (3) επισημάνσεις οφειλών, ενεργοποιείται αυτόματα η απαγόρευση αλλαγής προμηθευτή.

Μόλις ένας καταναλωτής συγκεντρώσει οφειλών, ενεργοποιείται αυτόματα η απαγόρευση αλλαγής προμηθευτή. Άρση του μπλόκου: Για να αποκτήσει ξανά ο καταναλωτής το δικαίωμα μετακίνησης σε άλλον πάροχο, θα πρέπει προηγουμένως να τακτοποιήσει πλήρως τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, είτε μέσω ολικής εξόφλησης είτε μέσω διακανονισμού.

Δικαιότερη κατανομή του κόστους στην αγορά

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογραμμίζει ότι η νέα ρύθμιση διαμορφώνει ένα απόλυτα ισορροπημένο πλαίσιο.

Αφενός βάζει φρένο στις καταχρηστικές συμπεριφορές, αφετέρου δεν θίγει δυσανάλογα το θεμελιώδες δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή για όσους καταναλωτές είναι συνεπείς ή ρυθμίζουν τις οφειλές τους.

Η σταδιακή συγκράτηση των ληξιπρόθεσμων χρεών αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, οδηγώντας σε δικαιότερη τιμολόγηση για το σύνολο της κοινωνίας.