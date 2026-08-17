Η Αθήνα ετοιμάζεται για μια πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισ. ευρώ, εντός του 2026. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, η Ελληνική Κυβέρνηση αξιοποιεί τις δημοσιονομικές επιδόσεις και τα ταμειακά διαθέσιμα, προκειμένου να επιταχύνει τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Η στρατηγική αυτή έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: μέχρι το τέλος του 2026, η Ελλάδα να αφήσει πίσω της την Ιταλία, παραδίδοντάς της την πρωτιά της πιο υπερχρεωμένης χώρας στην Ευρώπη, ως προς το ποσοστό του χρέους επί του ΑΕΠ. Αν και οι τελικές αποφάσεις για το ακριβές «μείγμα» της αποπληρωμής βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση, στο τραπέζι βρίσκονται συγκεκριμένες κινήσεις:

Δάνεια EFSF : Πρόωρη εξόφληση περίπου 2,5 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

: Πρόωρη εξόφληση περίπου 2,5 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ομόλογα : Αποπληρωμή τίτλου ύψους 2,2 δισ. ευρώ, με αρχική ημερομηνία λήξης το 2027.

: Αποπληρωμή τίτλου ύψους 2,2 δισ. ευρώ, με αρχική ημερομηνία λήξης το 2027. Έντοκα Γραμμάτια: Συρρίκνωση του αποθέματος των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου κατά 1,2 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2026.

Το ορόσημο του 137%

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να υπεραποδίδει συγκριτικά με πολλούς Ευρωπαίους εταίρους, γεγονός που μεταφράζεται σε νέα υπέρβαση των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, το ελληνικό χρέος προβλέπεται να προσγειωθεί στο 137% του ΑΕΠ, το 2026, (βελτιωμένο από την προηγούμενη εκτίμηση του 138,2%). Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, η Ελλάδα προσπερνά την Ιταλία, μια θετική ανατροπή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέμενε να συμβεί έναν χρόνο αργότερα, το 2027.

Αυτή η πρωτοβουλία χτίζει πάνω στα γεγονότα του περασμένου Ιουνίου, όταν η χώρα προχώρησε σε πρόωρη εξόφληση δανείων 6,9 δισ. ευρώ. Η εν λόγω στρατηγική έχει ήδη ανταμειφθεί από τις αγορές, με τις αποδόσεις των ελληνικών 10ετών ομολόγων να κινούνται πλέον σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Παρά την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, οποιαδήποτε νέα οικονομικά μέτρα θα παραμείνουν αυστηρά εντός του πλαισίου που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ωστόσο, η δημοσιονομική υπεραπόδοση δημιουργεί ζωτικό χώρο για παροχές. Με τα κρατικά ταμεία να διαθέτουν ένα ισχυρό «μαξιλάρι» ασφαλείας, που αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026, ανοίγει ο δρόμος για στοχευμένες ελαφρύνσεις.

Εν όψει των εκλογών που πρέπει να διεξαχθούν έως τα μέσα του 2027, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να παρουσιάσει στις αρχές Σεπτεμβρίου τόσο τις άμεσες προτεραιότητες, όσο και τον οδικό χάρτη της Κυβέρνησης έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν νέα μέτρα ανακούφισης, με έμφαση στους αυτοαπασχολούμενους, και άλλες κοινωνικές ομάδες.