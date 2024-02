Αν χρειαζόταν μία επιπλέον απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει ανακάμψει δυναμικά, αυτή την έδωσε η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή (IPO) εταιρείας στη χώρα εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg σε δημοσίευμά του για τη διάθεση του 30% των μετοχών του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος».

Το ενδιαφέρον των επενδυτών για την πώληση του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ήταν τόσο μεγάλο που η ζήτηση ξεπέρασε το μέγεθος της συμφωνίας λίγες ώρες μετά το άνοιγμα των βιβλίων, σημειώνει.

Το κράτος άντλησε 784,7 εκατομμύρια ευρώ με την πώληση της συμμετοχής του στο αεροδρόμιο, με την τιμή της δημόσιας εγγραφής να ορίζεται στα 8,2 ευρώ ανά μετοχή, το υψηλότερο σημείο του εύρους τιμών.

«Πρόκειται για μια συναλλαγή ορόσημο για την Ελλάδα», δήλωσε ο Θανάσης Δρογώσης, επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της Pantelakis Securities. «Πρόκειται για ένα ποιοτικό περιουσιακό στοιχείο που ενισχύει την εμβέλεια των ελληνικών κεφαλαιαγορών, προσελκύοντας νέες κατηγορίες επενδυτών και χρησιμεύει ως υποκατάστατο για τον ελληνικό τουρισμό, τη βαριά βιομηχανία της χώρας», πρόσθεσε.

Η πολύ επιτυχημένη δημόσια εγγραφή ήρθε σε συνέχεια της πρώτης νέας έκδοσης 10ετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία προσέλκυσε ζήτηση 35 δις. ευρώ, που αποτελεί ιστορικά υψηλό ποσό, και αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο που ενισχύει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την επανεκλογή του τον Ιούνιο, αναφέρει το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι «η οικονομία της Ελλάδας σημείωσε καλύτερες επιδόσεις από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες πέρυσι, καθιστώντας την οικονομική κρίση της χώρας πριν από περισσότερα από 10 χρόνια μια μακρινή ανάμνηση».

