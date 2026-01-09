Την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού-προσυμφώνου για την εξαγορά του 100% της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε. από την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες, δηλώνοντας ικανοποιημένες για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Η συμφωνία θα υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Στην κοινή ανακοίνωση, οι δύο εταιρείες αναφέρονται στην «από κοινού προσήλωση στην επιχειρησιακή συνέχεια, τη διατήρηση της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα».

Για τη «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.», η συμφωνία αυτή «εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά, στήριξη της εγχώριας παραγωγής και του δικτύου συνεργατών της, με σεβασμό στους ανθρώπους της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε., τους καταναλωτές και τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους».

Η ανακοίνωση των εργαζομένων της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

«Από το 1948, όταν ο Ανδρέας Κρητικός άνοιξε το πρώτο μικρό παντοπωλείο στην Αίγινα, η ιστορία της ΚΡΗΤΙΚΟΣ γράφτηκε με ανθρώπους, σχέσεις, εμπιστοσύνη και καθημερινή προσπάθεια. Μεγαλώσαμε μαζί, στηριγμένοι στη φροντίδα, στην οικειότητα και στην προσωπική επαφή που πάντα χαρακτήριζαν τη μάρκα μας και όλους εσάς που την υπηρετείτε.

Σήμερα, μετά από πολλά χρόνια ανάπτυξης και σκληρής δουλειάς, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό βήμα: τη συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας μας από τη ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, αλλά την αρχή μιας νέας – μιας εποχής με περισσότερες δυνατότητες, μεγαλύτερη ισχύ και νέες προοπτικές τόσο για την εταιρεία όσο και για κάθε έναν από εσάς. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι οι αξίες μας παραμένουν σταθερές.

Ο σεβασμός προς τους ανθρώπους μας, η φροντίδα για τον πελάτη και η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες είναι αδιαπραγμάτευτα στοιχεία που μας έφεραν μέχρι εδώ και θα συνεχίσουν να μας καθοδηγούν και στο νέο σχήμα. Καμία αλλαγή δεν είναι εύκολη. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν ερωτήματα. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε ότι θα επικοινωνούμε μαζί σας ανοιχτά, με διαφάνεια, ευθύτητα και συνέπεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Μαζί, ο καθένας με τη δική του συμβολή, δημιουργούμε τη δύναμη που θα μας οδηγήσει στο επόμενο κεφάλαιο.

Σας ευχαριστούμε για όσα έχετε προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Για την αφοσίωση, την προσπάθεια και το ήθος σας. Μαζί χτίσαμε κάτι σημαντικό. Και μαζί θα συνεχίσουμε να το εξελίσσουμε».