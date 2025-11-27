Σε ελληνικά χέρια και συγκεκριμένα σε ελληνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, περνά ξανά μία από τις αρχαιότερες σε λειτουργία εταιρείες στην Ελλάδα, που συνδέεται με την ιστορική, οικονομική και κοινωνική διαδρομή του τόπου.

Η Εθνική Ασφαλιστική, με διαδρομή που ξεκινά από το 1891, δεν είναι απλώς μια ασφαλιστική εταιρεία, είναι ένας θεσμός που επί περισσότερο από έναν αιώνα όπως διαπιστώνεται από την ιστορική της διαδρομή στάθηκε στο πλευρό του Έλληνα πολίτη, στις ευημερίες αλλά και στις κρίσεις, στις ανασυγκροτήσεις και στις μεγάλες εθνικές περιπέτειες.

Η επιστροφή της σε ελληνική ιδιοκτησία, μέσω της ένταξής της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, σηματοδοτεί την ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας και την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών σε θεσμούς με ιστορικό βάθος και κοινωνικό πρόσημο.

Ακολουθούν στιγμές της ιστορίας της Εθνικής Ασφαλιστικής από την ιστοσελίδα της εταιρίας:

1891 Ίδρυση: Η ιστορία της Εθνικής Ασφαλιστικής ξεκινάει το 1891 στο ιστορικό κτήριο της Εθνικής Τράπεζας, επί της οδού Αιόλου. Το ιδρυτικό καταστατικό της υπογράφουν ο Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Καλλιγάς, και προσωπικότητες της τότε τραπεζικής και οικονομικής ζωής της χώρας, όπως ο Γεώργιος Αθηνογένης και ο Στέφανος Στρέιτ. Σκοπός: «η αναδοχή παντός είδους ασφαλειών και αντασφαλειών». Διάρκεια: «Απεριόριστος».

1894– Κοραή 8: Η εταιρία βρίσκεται ήδη στην πρώτη ιδιόκτητη έδρα της, την πρώην οικία Rossels στην οδό Κοραή 8. Με τον Ελευθέριο Βενιζέλο πελάτη της από το 1895, η Εθνική ασφαλιστική πρωτοπορεί από την γέννησή της, διαφημίζοντας τις ασφαλίσεις ζωής στις εφημερίδες της εποχής.

Καταστροφές: Το 1910 το ελληνικό κράτος για πρώτη φορά ρυθμίζει νομοθετικά την ιδιωτική ασφάλιση με δύο νόμους που συντάσσονται από επιφανή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι και το 1922, το κρίσιμο έτος της Μικρασιατικής Καταστροφής, παρά τις δυσμενείς συνθήκες τα ασφάλιστρα της Εταιρίας παρουσιάζουν αύξηση κατά 50%.

Στην μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917, η Εθνική θα καλύψει άμεσα ζημίες δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων δραχμών, ενώ το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες που της αναλογεί είναι σχεδόν το ισόποσο του μετοχικού της κεφαλαίου. Το 1922 το υποκατάστημα της εταιρίας στη Σμύρνη θα καταβάλει πάνω από οκτώ εκατομμύρια δραχμές στους ασφαλισμένους πρωταγωνιστές της τραγωδίας της Μικρασιατικής Καταστροφής.

1923-1940– Μεσοπόλεμος: Κατά την περίοδο του μεσοπολέμου η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει μεγάλη οικονομική ευρωστία και καθοδηγεί τις εξελίξεις. Προχωρά στην ανέγερση του Μεγάρου της οδού Κοραή, «την ζώσαν διαφήμισιν αυτής», και προετοιμάζεται για τον εορτασμό της πεντηκονταετίας της το 1941.

Το 1940 η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προοιωνίζεται την απαρχή μιας θλιβερής για την Ελλάδα πενταετίας: «Η εταιρία ημών, συνεπής προς τας παραδόσεις αυτής, ουδόλως υστέρησε εις την εκπλήρωσιν τού προς την πατρίδα καθήκοντος, συμβάλλουσα δια γενναίας εισφοράς εις ενίσχυσιν του εθνικού αγώνος».

1941-1945-Κατοχή: Ο εορτασμός των 50 χρόνων, όχι μόνο δεν στάθηκε δυνατός λόγω κατοχής, αλλά στις 6 Μαΐου του 1941, οι Γερμανοί θα επιτάξουν το νεόκτιστο κτήριο της οδού Κοραή και η Kommandantur θα μετατρέψει τα υπόγειά του σε φυλακές. Στην κορυφή του Μεγάρου ανεμίζει πλέον ο αγκυλωτός σταυρός. Το καλοκαίρι του 1942, ο Λυκούργος Κανάρης οργανώνει συσσίτιο για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εξασφαλίζει έτσι μία μερίδα όσπρια την ημέρα για 120 στόματα και παράλληλα η Εθνική Ασφαλιστική βοηθάει, με όσα μέσα διαθέτει, στην επιβίωση των εξαθλιωμένων από την πείνα κατοίκων της πρωτεύουσας.

Η επίταξη του κτηρίου συνεχίζεται και μετά την απελευθέρωση, αυτήν την φορά από το αρχηγείο του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου – ΕΑΜ, στη συνέχεια από τις αγγλικές στρατιωτικές δυνάμεις και κατόπιν από τις Ηλεκτρικές Εταιρίες. Η Εταιρία, που από το 1941 είχε μεταφερθεί στο επί της Σοφοκλέους 6 Μέγαρο της Εθνικής Τράπεζας, δεν επέστρεψε ποτέ στην Κοραή.

1950-1969: Ανασυγκρότηση-Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 η ανοδική πορεία των εργασιών αντανακλά τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της Εταιρίας, παρά την επιδείνωση της διεθνούς και κατά συνέπεια ελληνικής οικονομίας. Τα επόμενα χρόνια οι κλάδοι Πυρός, Ζωής και Μεταφορών θα παρουσιάσουν εξαιρετικά αποτελέσματα, σε αντίθεση με τους Κλάδους Ατυχημάτων και Γεωργικών Ασφαλίσεων, που πλήττονται από την ίδρυση του ΙΚΑ και του ΟΓΑ. Το 1963 με Πρόεδρο τον Δημήτριο Χέλμη, Αντιπρόεδρο τον Γεώργιο Πεσμαζόγλου και Γενικό Διευθυντή τον Εμμανουήλ Χατζηανδρέου, η Εθνική Ασφαλιστική αποκτά ξανά ιδιόκτητο καλλιμάρμαρο Μέγαρο στις αρχές της Καραγεώργη Σερβίας, σχεδιασμένο από τον διεθνή Έλληνα αρχιτέκτονα Ιάσονα Ρίζο.

Το 1964 θα ιδρύσει την Ανώνυμο Ελληνική Εταιρία Ασφαλίσεως Πλοίων & Αεροσκαφών με κεφάλαιο 500.000 λίρες Αγγλίας. Το 1966, λόγω της σύνδεσης της χώρας με την ΕΟΚ το Διοικητικό της Συμβούλιο «εγκαίρως επρογραμμάτισε την κατά το δυνατόν καθολικήν μηχανοργάνωσιν των Υπηρεσιών αυτής».

1978-1997– Είσοδος ΕΟΚ και Συγχώνευση: Το 1979 σηματοδοτείται από την είσοδο της χώρας στην ΕΟΚ. Η Εθνική Ασφαλιστική, υπέρμαχος της ευρωπαϊκής ιδέας, υπερδιπλασιάζει τα ασφάλιστρά της στους γενικούς κλάδους και επιτυγχάνει αύξηση παραγωγής 15,2% στον κλάδο ζωής. Το δίκτυο της Εταιρίας αποτελείται από 46 Υποκαταστήματα και 317 Πρακτορεία.

Το 1991, στην εκατοστή επέτειο από την ίδρυσή της, η Εθνική Ασφαλιστική παρουσιάζει 26% αύξηση εσόδων και 91,06% αύξηση των καθαρών κερδών. Η δυναμική της αυξάνεται συνεχώς και κορυφώνεται το 1997 με την ολοκλήρωση της συγχώνευσής της με τις ΑΣΤΗΡ, ΕΤΕΒΑ και ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ, που την τοποθετεί στην ηγετική θέση της ασφαλιστικής αγοράς με 20% μερίδιο αγοράς, 21 δισεκατομμύρια δραχμές ίδια κεφάλαια και αποθεματικά, 5.000 συνεργάτες και 1.500.000 πελάτες.

2001-2006– Νέο Κτήριο: Στην επέτειο των εκατόν δέκα χρόνων από την ίδρυση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ξεκινούν οι εκσκαφές στο οικόπεδο της λεωφόρου Συγγρού, προκειμένου να ανεγερθεί το νέο κτηριακό συγκρότημα που θα στεγάσει το σύνολο των λειτουργιών της.

Ο στόχος της διοίκησης Καρατζά για στιβαρή παρουσία, θέα στην Ακρόπολη και διαμόρφωση μικροκλίματος, υλοποιείται από τον βραβευμένο αρχιτέκτονα Mario Botta. Tα εγκαίνια πραγματοποιούνται στις 14 Ιουνίου του 2006 και η Εθνική Ασφαλιστική γιορτάζει πανηγυρικά τα 115 της χρόνια.

CVC– Στις 31 Μαρτίου 2022, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του 90,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής στη CVC Capital Partners’ Fund VI (CVC). Η συναλλαγή συμπεριλάμβανε την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας από την ΕΤΕ στη νεοσύστατη θυγατρική της CVC: Ethniki Holdings S.à.r.l, και την αγορά από την ΕΤΕ ποσοστού 9.99% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ethniki Holdings S.à.r.l. Η συνεργασία με τη CVC ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

2025 έως σήμερα-Η νέα εποχή

Στις 27 Νοεμβρίου 2025, η Εθνική Ασφαλιστική άνοιξε ένα νέο, σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της, καθώς εντάχθηκε στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος απέκτησε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της μοναδικής μετόχου της Ethniki Holdings S.à.r.l.

H εξέλιξη αυτή σηματοδότησε τη συνέχεια της μακράς πορείας της Εταιρείας μέσα από ένα ισχυρό πλαίσιο σταθερότητας, σιγουριάς και νέων προοπτικών, ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας και των δυνατοτήτων της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Πηγή: Εθνική Ασφαλιστική