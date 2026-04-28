Με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 40%, η Eurobank φέρνει στο προσκήνιο ένα απτό αποτέλεσμα από τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο Campus της Νέας Ιωνίας. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη στροφή της Τράπεζας σε ένα πιο αποδοτικό ενεργειακό μοντέλο, όπου η διαχείριση της ενέργειας συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών και τη συνολική επιχειρησιακή απόδοση.

Στο περιβάλλον αυτό, το Eurobank Campus στη Νέα Ιωνία, όπως επισημαίνεται, αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους λειτουργίας του Ομίλου, συγκεντρώνοντας κρίσιμες δραστηριότητες πληροφορικής, ψηφιακής τραπεζικής και κεντρικών υπηρεσιών. Σε αυτό το περιβάλλον, η ενεργειακή διαχείριση δεν αποτελεί απλώς περιβαλλοντική πρακτική, αλλά μέρος του ευρύτερου επιχειρησιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας, με μετρήσιμα αποτελέσματα σε κατανάλωση, κόστος και λειτουργική αποδοτικότητα.

Το Campus και οι υποδομές του

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας, σε ένα λειτουργικά ενιαίο συγκρότημα που εκτείνεται σε επιμέρους κτίρια συνολικής επιφάνειας 34.000 τετραγωνικών μέτρων, απασχολούνται περίπου 2.500 εργαζόμενοι, ενώ φιλοξενούνται, μεταξύ άλλων, συνεδριακοί χώροι, κέντρο εκπαίδευσης, εστιατόρια, ιατρείο και δύο ΑΤΜ για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων, καθώς και υποστηρικτικές υποδομές με υψηλό επίπεδο προσβασιμότητας. Το συγκρότημα διαθέτει οργανωμένους χώρους στάθμευσης, ενώ παράλληλα ενσωματώνει πρακτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα, όπως θέσεις για ποδήλατα, σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και ειδικό δρομολόγιο που συνδέει το Campus με τον σταθμό του ηλεκτρικού της Νέας Ιωνίας, διευκολύνοντας τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ο πυρήνας του συγκροτήματος κατασκευάστηκε το 1927 για να στεγάσει την κλωστοϋφαντουργία «Μουταλάσκη», η οποία ιδρύθηκε από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και στη συνέχεια εντάχθηκε στην Πειραϊκή-Πατραϊκή. Για δεκαετίες αποτέλεσε βασικό πυλώνα βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή, πριν αναδιαμορφωθεί το 2001 για τις ανάγκες της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Από το 2006 ανήκει και αξιοποιείται από τη Eurobank.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών

Τα τελευταία χρόνια, η ενεργειακή διάσταση του Campus αποτελεί βασικό πεδίο παρεμβάσεων. Το συγκρότημα σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της τράπεζας έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο LEED, ενώ σύμφωνα με τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης έχει μεταβεί από την κατηγορία Γ το 2013 στην ανώτερη κατηγορία Α+ το 2024. Στις στέγες των κτιρίων έχουν εγκατασταθεί περισσότερα από 1.200 φωτοβολταϊκά πάνελ, με ετήσια παραγωγή περίπου 1 GWh, που καλύπτουν περίπου το 13% των ενεργειακών αναγκών του Campus. Παράλληλα, σε υποδομές αποθήκευσης στις Αχαρνές, αντίστοιχες εγκαταστάσεις καλύπτουν το 100% των ενεργειακών αναγκών τους, ενισχύοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη διαχείριση της κατανάλωσης σε κρίσιμες υποδομές, όπως το Data Center, όπου είχε εντοπιστεί αυξημένη ενεργειακή επιβάρυνση λόγω των υποστηρικτικών λειτουργιών. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, ο δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας (PUE) βελτιώθηκε σημαντικά, ενώ η ετήσια κατανάλωση ενέργειας του Data Center μειώθηκε κατά περίπου 800 MWh, με αντίστοιχη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι κρίσιμες υποδομές λειτουργούν αδιάλειπτα, η ενεργειακή αποδοτικότητα συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των υπηρεσιών. Στην περίπτωση του Eurobank Campus, οι παρεμβάσεις δεν συνδέονται μόνο με περιβαλλοντικούς στόχους, αλλά με τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των συστημάτων και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των υποδομών.

Μετρήσιμα αποτελέσματα στην κατανάλωση

Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αποτυπώνονται και ποσοτικά. Σε επίπεδο συνολικής κατανάλωσης, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας του Campus μειώθηκε από περίπου 12,4 GWh το 2017 σε 7,55 GWh το 2025, καταγράφοντας συνολική μείωση της τάξης του 40%, που αντιστοιχεί ενδεικτικά στην κατανάλωση μιας μικρής κωμόπολης με περίπου 2.500 κατοίκους, ενώ μόνο την τελευταία τριετία η μείωση ανέρχεται σε περίπου 20%.

Οι παρεμβάσεις που οδήγησαν στα αποτελέσματα αυτά ήταν πολυεπίπεδες και περιλάμβαναν αναβαθμίσεις στον φωτισμό με τεχνολογία LED, βελτιστοποίηση των συστημάτων κλιματισμού και εκσυγχρονισμό του Building Management System (BMS). Επίσης, παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, όπως θερμομόνωση και αντικατάσταση υαλοπινάκων

Οι παρεμβάσεις αυτές αντιμετώπισαν διαχρονικές προκλήσεις, συμβάλλοντας τόσο στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης όσο και στη βελτίωση της θερμικής άνεσης, με σημαντικά οφέλη σε επιμέρους κτιριακές εγκαταστάσεις, όπου η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάνει έως και το 50%. Παράλληλα, η λειτουργία του Campus υποστηρίζεται από συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, που επιτρέπουν τη συνεχή καταγραφή της παραγωγής και της χρήσης ενέργειας και τη διαρκή αξιολόγηση της απόδοσης των υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ενέργεια αντιμετωπίζεται ως στρατηγικό εργαλείο, ενταγμένο στον συνολικό σχεδιασμό λειτουργίας και ανάπτυξης του Οργανισμού.

Η περίπτωση του Eurobank Campus αναδεικνύει πώς η ενεργειακή διαχείριση μπορεί να ενσωματωθεί στη συνολική λειτουργία ενός μεγάλου οργανισμού, λειτουργώντας όχι μόνο ως εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά και ως παράγοντας επιχειρησιακής αποδοτικότητας και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.