Επιμέλεια: Κ. Κ.

Τη σημασία της ιστορικής συμφωνίας ΔΕΠΑ – AKTOR – Venture Global, η οποία προβλέπει εισαγωγή στην Ελλάδα αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, υπογραμμίζει το Reuters.

Eισαγωγή 0,7 δισ. κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου ετησίως από το 2030 στην Ελλάδα

Η ιστορική συμφωνία προβλέπει την εισαγωγή 0,7 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου ετησίως από το 2030 και θα υλοποιηθεί μέσω του deal της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας φυσικού αερίου ΔΕΠΑ, της εταιρείας ενέργειας AKTOR και της αμερικανικής Venture Global. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της Venture Global, Shaylyn Hynes, κατασκευάζονται αυτή τη χρονική περίοδο εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, «η συμφωνία διάρκειας 20 ετών (έως το 2050) έρχεται λίγους μήνες μετά τη συμφωνία εμπορίου που υπεγράφη τον Ιούλιο μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη δεσμεύτηκε να αγοράζει ετησίως αμερικανική ενέργεια – πετρέλαιο, LNG και πυρηνική τεχνολογία – αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα τρία χρόνια, στο πλαίσιο της στρατηγικής απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027».

Στόχος η αντικατάσταση των ροών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη

Το Reuters κάνει λόγο για την πρώτη μακροπρόθεσμη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, οι οποίες επιδιώκουν την αντικατάσταση των ροών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

«Η Ελλάδα ήταν το τελευταίο σημείο ενός ενεργειακού συστήματος κυριαρχούμενου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετατρέπεται σε σημείο εκκίνησης – στην πύλη εισόδου της αμερικανικής ενεργειακής εμπορίας προς την Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αθήνα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίοι χαιρετίζοντας τη συμφωνία, στο πλαίσιο συνεδρίου ενέργειας στην Αθήνα, υπογράμμισαν ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να αντικαταστήσουν «κάθε μόριο» ρωσικού φυσικού αερίου που εισέρχεται στη Δυτική Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

Το ιστορικό deal με μία ματιά

Σύμφωνα με την ATLANTIC – SEE LNG TRADE (κοινή εταιρεία του ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας), οι ποσότητες αυτές θα μεταφέρονται στην Ελλάδα από την ελληνική εταιρεία με σκοπό την πώλησή τους σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ενώ προβλέπεται η δυνατότητα, με κοινή συμφωνία των μερών, οι ποσότητες να αυξηθούν περαιτέρω.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική εταιρεία υπέγραψε Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την πώληση σημαντικών ποσοτήτων LNG, που σηματοδοτούν το επόμενο βήμα στη στρατηγική της για τη διάθεση LNG από την Ελλάδα προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG με προμηθευτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα ενεργειακά χρονικά της Ελλάδας, σε μια συγκυρία που σηματοδοτεί τη δυναμική ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ιστορική μετάβαση από το όραμα στην πράξη – Ημέρα υπερηφάνειας για όλους μας

Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος της ATLANTIC-SEE LNG TRADE Α.Ε. και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί μια ιστορική μετάβαση από το όραμα στην πράξη. Η Ελλάδα, με τη στενή συνεργασία και τη σταθερή υποστήριξη του πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, αποκτά για πρώτη φορά μια μακροχρόνια, στρατηγική γραμμή προμήθειας LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης στην Ευρώπη. Μέσω της Atlantic SEE, της κοινής εταιρείας της ΔΕΠΑ Εμπορίας και του Ομίλου ΑΚΤΩΡ, χτίζουμε έναν νέο εμπορικό και γεωστρατηγικό διάδρομο, που μετατρέπει τη χώρα μας σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα μακράς πνοής προς μια ανθεκτική, βιώσιμη και ενεργειακά ανεξάρτητη Ευρώπη, με την Ελλάδα σε ρόλο αξιόπιστου πρωταγωνιστή, που μπορεί να προνοεί και να πρωτοπορεί».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο διευθύνων σύμβουλος της ATLANTIC-SEE LNG TRADE Α.Ε. και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε ότι: «Σήμερα είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για όλους μας. Ο Ομιλος AKTOR συμμετέχει στο όραμα του μετασχηματισμού της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο του νέου ευρωπαϊκού κάθετου ενεργειακού διαδρόμου για το αμερικανικό φυσικό αέριο. Το όραμα αυτό έγινε πραγματικότητα χάρη στην αποφασιστικότητα, τη στενή συνεργασία και τη συμβολή του πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η Ελλάδα αποκτά πλέον έναν κομβικό ρόλο στην περιοχή, ο οποίος δημιουργεί ιστορικές ευκαιρίες, και αισθανόμαστε τεράστια χαρά που είμαστε μέρος αυτής της εθνικής προσπάθειας».

Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Καθημερινή