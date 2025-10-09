«Άνοιγμα» περίπου 715 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με το «κανόνι» της First Brands Group ανακοίνωσε πως έχει ένα από τα πιστωτικά funds της, η Jefferies, που θεωρείται από τους μεγαλύτερους γνωστούς πιστωτές της χρεοκοπημένης εταιρείας ανταλλακτικών αυτοκινήτων, με ακάλυπτες υποχρεώσεις άνω των 10 δισ. δολαρίων.

Το πιστωτικό fund είναι μία από τις πολλές εταιρείες υψηλού προφίλ της Wall Street που έχουν πληγεί από τις επενδύσεις σε χρέη της First Brands. με τους ειδικούς σε ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία ( όπως η Blackstone ) να έχουν ήδη καταγράψει ζημίες από δάνεια που χορήγησαν κατά την προετοιμασία για την χαοτική πτώχευση του ομίλου με έδρα το Οχάιο τον περασμένο μήνα.

Η Jefferies βρίσκεται υπό έντονο έλεγχο για τη μακροχρόνια σχέση της με την First Brands, σύμφωνα με τους FT. Παρείχε αδιαφανή χρηματοδότηση τιμολογίων στον όμιλο, ενώ παράλληλα συμβούλευε την εταιρεία και τοποθετούσε δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια σε άλλους επενδυτές.

Η Jefferies επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ένα εξειδικευμένο fund χρηματοδότησης τιμολογίων που διαχειρίζεται, το Point Bonita Capital, έχει επενδύσει περίπου 715 εκατομμύρια δολάρια σε «εισπρακτέες απαιτήσεις» -τιμολόγια πελατών- που αφορούν «εξ ολοκλήρου» τις Walmart, AutoZone, NAPA, O’Reilly Auto Parts και Advanced Auto Parts».

Αυτές οι εταιρείες λιανικών πωλήσεων στο χώρο της αυτοκίνησης πουλούσαν προϊόντα της First Brands, όπως μπουζί, εξαρτήματα φρένων και υαλοκαθαριστήρες, σε αμερικανούς καταναλωτές.

Η Point Bonita κατείχε συνολικά περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε «εμπορικά περιουσιακά στοιχεία χρηματοδότησης», σύμφωνα με τη Jefferies.

Οι Financial Times αποκάλυψαν αυτή την εβδομάδα ότι η Jefferies κέρδισε αδήλωτες αμοιβές από τη χρηματοδότηση που παρείχε στην First Brands, σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις από άλλους δανειστές.

«Είμαστε σε επικοινωνία με τους συμβούλους της First Brands και εργαζόμαστε επιμελώς για να προσδιορίσουμε ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις στην Point Bonita», δήλωσε η Jefferies. «Σκοπεύουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα και να επιβάλουμε τα δικαιώματα της Point Bonita και των επενδυτών της».

Η έκθεση για το fund της UBS

Νωρίτερα, οι FT έγραψαν ότι το fund της UBS O’Connor έχει συνδεδεμένο το 30% του χαρτοφυλακίου του με την αμερικανική First Brands Group, που βάρεσε κανόνι, συγκλονίζοντας τον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Οι πελάτες του fund που ειδικεύεται σε πιστώσεις και εμπορεύματα και ανήκει στον ελβετικό τραπεζικό κολοσσό, αποκάλυψε ότι το 30% της έκθεσης σε ένα από τα funds της συνδέεται με τον όμιλο ανταλλακτικών αυτοκινήτων, που, όπως αποκαλύφθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου, όταν κήρυξε πτώχευση, είχε ανοιχτές υποχρεώσεις άνω των 10 δισ. δολαρίων.