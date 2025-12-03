Όπως συνηθίζουμε να λέμε στο BestPrice.gr, η Black Friday είναι η αγαπημένη περίοδος των καταναλωτών. Οι περισσότεροι περιμένουν με ανυπομονησία τις προσφορές για να αποκτήσουν προϊόντα που είχαν βάλει στο μάτι εδώ και καιρό, αλλά και δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα ενόψει των γιορτών.

Πότε χτύπησαν… οι περισσότερες προσφορές

Φέτος, η Black Friday δεν ήταν μόνο μία ημέρα εκπτώσεων, αλλά μια σταδιακή «βροχή προσφορών», με έντονο ενδιαφέρον για τεχνολογία, gaming, πρακτικά προϊόντα για το σπίτι και παιδικά δώρα.

Τα πρώτα deals εμφανίστηκαν στις αρχές του μήνα, ενώ από τις 6 Νοεμβρίου οι νέες προσφορές εκτοξεύτηκαν, με τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης να μπαίνουν στο “παιχνίδι” στις 13 Νοεμβρίου, φτάνοντας στην κορύφωση την Παρασκευή 28, την επίσημη ημέρα της Black Friday.

Ας δούμε τι έδειξαν τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από τα συνεργαζόμενα καταστήματα μας και από τις αναζητήσεις BestPrice.gr.

Το online αποτύπωμα της Black Friday

Οι online παραγγελίες την ημέρα της Black Friday αυξήθηκαν κατά 159% , σε σχέση με μία τυπική Παρασκευή (η αντίστοιχη αύξηση το 2024 ήταν +136%), δείχνοντας ότι φέτος περισσότεροι καταναλωτές προτίμησαν να ολοκληρώσουν τις αγορές τους την ημέρα της Black Friday.

Στην ευρύτερη περίοδο 13–28 Νοεμβρίου , οι online πωλήσεις σημείωσαν 28% άνοδο , σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο (η αντίστοιχη αύξηση το 2024 ήταν 27%).

Το μέσο καλάθι αυξήθηκε κατά 25% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο, ενώ αυξήθηκε κατά 11% σε σχέση με την αντίστοιχη Black Friday περίοδο του 2024.

Ένα ακόμη στοιχείο που πιθανώς επηρέασε τη φετινή χρονιά ήταν η κακοκαιρία Adel, που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας από τις αρχές της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας ανήμερα της Black Friday. Το γεγονός αυτό οδήγησε περισσότερους καταναλωτές σε ηλεκτρονικές αγορές ενώ το Σαββατοκύριακο που ακολούθησε, με τον καιρό να βελτιώνεται και τα καταστήματα να μένουν ανοιχτά, οι καταναλωτές είχαν την ευκαιρία να τα επισκεφθούν.

Πόσο “Black” ήταν τελικά η Black Friday 2025;

Η φετινή Black Friday χαρακτηρίστηκε από ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στατιστικό σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών. Από τα προϊόντα που προτίμησαν οι καταναλωτές κατά την περίοδο της Black Friday, μόλις το 15% αγοράστηκε σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (και συγκεκριμένα περίπου 5% χαμηλότερα από την καλύτερη τιμή του συνόλου των καταστημάτων). Παράλληλα, περίπου το 78% των προϊόντων αγοράστηκε περίπου στην ίδια τιμή που είχε ήδη καταγραφεί ως η καλύτερη στο BestPrice.gr πριν την Black Friday περίοδο. Τέλος, ένα 7% των προϊόντων αγοράστηκε σε υψηλότερη τιμή.

Αν συγκρίνουμε τα στοιχεία της φετινής Black Friday με την περσινή περίοδο, το 20% των προϊόντων είχε αγοραστεί φθηνότερα και το 73% χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή τιμής. Αυτά τα ποσοστά που δείχνουν ότι φέτος παρατηρήθηκε μια μικρή υποχώρηση στις πραγματικές μειώσεις τιμών, αλλά και σταθερότητα στη γενική συμπεριφορά της αγοράς στις προσφορές.

Οι κλάδοι που έκλεψαν την παράσταση

Η φετινή Black Friday έφερε αυξημένη δραστηριότητα σε όλους τους βασικούς κλάδους της αγοράς, αλλά δεν κινήθηκαν όλοι με την ίδια ένταση. Κλάδοι όπως τεχνολογία και μόδα εξακολουθούν να κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αν και με μικρότερη δυναμική σε σχέση με πέρσι. Ενώ κλάδοι όπως Μηχανοκίνηση και Χόμπυ – Αθλητισμός, παρουσίασαν αξιοσημείωτη ανάπτυξη, δείχνοντας ότι οι καταναλωτές διευρύνουν τις προτιμήσεις τους.

Τεχνολογία +51% (η αντίστοιχη αύξηση το 2024 ήταν +83%) Σπίτι & Κήπος +42% (η αντίστοιχη αύξηση το 2024 ήταν +48%) Παιδικά-Βρεφικά +32% (η αντίστοιχη αύξηση το 2024 ήταν +41%) Μόδα +21% (η αντίστοιχη αύξηση το 2024 ήταν +53%) Μηχανοκίνηση +18% (η αντίστοιχη αύξηση το 2024 ήταν +15%) Χόμπυ-Αθλητισμός +17% (η αντίστοιχη αύξηση το 2024 ήταν +15%) Υγεία & Ομορφιά +9% (η αντίστοιχη αύξηση το 2024 ήταν +21%)

Οι αναζητήσεις που κυριάρχησαν

Οι 10 κατηγορίες με τη μεγαλύτερη αύξηση σε επισκεψιμότητα την περίοδο του Black Friday σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο είναι:

Κονσόλες: +131% Σκούπες Ρομπότ: +119.92% Σκούπες Stick: +101.54% Αντλίες Θερμότητας: +89.44% PS5 Games: +86.57% Air Fryers: +80.93% Gaming Controllers: +75.05% Τηλεοράσεις: +74.43% Laptops: +74.05% Playmobil: +71%

Το gaming είναι ο πρωταγωνιστής των αναζητήσεων, γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη αφού και πέρσι ήταν στη Νo1 κατηγορία. Φέτος, οι καταναλωτές δείχνουν, επίσης, μεγαλύτερο ενδιαφέρον για smart home, πρακτικές συσκευές για το σπίτι και παιχνίδια. Συνεπώς, αρκετοί προτίμησαν να αξιοποιήσουν τις προσφορές της Black Friday για να αγοράσουν τα δώρα των Χριστουγέννων.

Τα προϊόντα που τράβηξαν τα βλέμματα

Κάποια προϊόντα τράβηξαν περισσότερο το ενδιαφέρον, καταγράφοντας μεγαλύτερη αύξηση επισκεψιμότητας σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Τα trends είναι ξεκάθαρα: gaming κονσόλες και παιχνίδια, smartphones και wearables, έξυπνες τηλεοράσεις και πρακτικές συσκευές για το σπίτι.

Αυτά είναι τα 25 προϊόντα που ξεχώρισαν με σειρά δημοφιλίας, με το Νο1 να είναι το πιο περιζήτητο:

Οι προσφορές δεν τελειώνουν εδώ

Δεν ξέρουμε πόσα από τα Black Friday προϊόντα κατάφερες να αποκτήσεις, αλλά στο BestPrice.gr οι πραγματικές προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ. Αν δεν πρόλαβες όλα όσα ήθελες τη Black Friday, μην ανησυχείς γιατί με τα εργαλεία του BestPrice.gr μπορείς να βρίσκεις πραγματικές προσφορές στην καλύτερη τιμή, όλο τον χρόνο.