Με το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί πια μελέτη κρίσης, αλλά ιστορία ισχυρής ανάκαμψης και ώριμο επενδυτικό προορισμό, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, προσελκύοντας την προσοχή της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκδηλώσεις για την ελληνική οικονομία που γίνεται στις ΗΠΑ.

Υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και σε στενή συνεργασία με το αμερικανικό χρηματιστήριο-New York Stock Exchange και τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Φόρουμ το Capital Link 2025, συγκέντρωσε 21 θεματικές ενότητες και 105 εξέχοντες ομιλητές, αναδεικνύοντας εκ νέου τη θέση του ως το μακροβιότερο και πλέον αναγνωρισμένο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Οι συνεδρίες κάλυψαν ολόκληρο το φάσμα της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας: μακροοικονομικά, κεφαλαιαγορές, τραπεζικό σύστημα, ενέργεια, υποδομές, logistics, real estate, τουρισμό, ψηφιακό μετασχηματισμό, υγεία, ναυτιλία και διεθνή συνδεσιμότητα.

Κορυφαία στελέχη τραπεζών και χρηματοοικονομικών οίκων εξέτασαν τις συμφωνίες που διαμόρφωσαν την επενδυτική χρονιά, καθώς και τις φορολογικές παραμέτρους που αφορούν επενδυτές και την ομογένεια.

Ακολούθως, η συνεδρία «The Case for Greek Equities» ανέδειξε τις προοπτικές των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, μέσα από παρεμβάσεις διοικητικών στελεχών του ΑIA, του FTSE Russell, της UBS και της NBG Securities.

Την ίδια στιγμή, η ενότητα «Connecting Global Investors with Greece: The Role of Key Institutions» φώτισε τον ρόλο των θεσμών που λειτουργούν ως καταλύτες για τη σύνδεση των διεθνών επενδυτών με την ελληνική αγορά.

Mε συντονιστή τον κ. Ηλία Κοιμτζόγλου, Managing Partner της KBVL Law Firm, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι κορυφαία στελέχη της ελληνικής επενδυτικής κοινότητας για να συζητήσουν τις τρέχουσες τάσεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αγοράς. Στη συζήτηση συμμετείχαν η κα Ελένη Βαθιανάκη, Managing Partner της Halcyon Equity Partners, ο κ. Νίκος Κουλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DECA Investments AIFM και Investment Manager των Diorama Investments, ο κ. Νικόλαος Χρυσσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, καθώς και ο δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης, CEO του EFA Group, καταθέτοντας τις απόψεις τους για το θεσμικό κεφάλαιο, τις στρατηγικές private equity και το διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα.

Οι συζητήσεις για τις υποδομές και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις συγκέντρωσαν στελέχη από τους μεγαλύτερους ομίλους του κλάδου, ενώ σε άλλη συνεδρία θα παρουσιαστούν οι επιτυχίες της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές ομολόγων —τόσο σε κρατικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

Κεντρικό σημείο της ημέρας αποτέλεσε η ενότητα για τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη συμμετοχή της ExxonMobil, της HELLENiQ ENERGY, της Energean και της HEREMA, επιβεβαιώνοντας τη μετατροπή της χώρας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Η αγορά ακινήτων παρουσιάστηκε ως πεδίο υψηλής ζήτησης και επενδυτικών ευκαιριών. Στον τουρισμό, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σκιαγράφησε τις νέες τάσεις ενός κλάδου που αποτελεί διαχρονικό μοχλό ανάπτυξης.

Όλγα Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ηγηθεί σε μια νέα εποχή βιώσιμου και ανθεκτικού τουρισμού»

H Ελλάδα τοποθετεί την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή καινοτομία και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον πυρήνα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της για τον τουρισμό, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας, όπως τόνισε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Ένα ακόμη σημαντικό μέτρο για το μέλλον του τουρισμού είναι η προσβασιμότητα, ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση ακόμη και στις πιο κοντινές παραλίες, διασφαλίζοντας τη συμπερίληψη και διευρύνοντας την εμβέλεια των τουριστικών μας αγορών», υπογράμμισε η κ. Κεφαλογιάννη, σημειώνοντας ότι «η τεχνολογία, και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη, μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι προορισμοί, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες αναζητούν, σχεδιάζουν και κλείνουν τα ταξίδια τους».

Όπως ανέφερε η υπουργός Τουρισμού, η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ήδη τα επιχειρηματικά μοντέλα και τη σχέση με τον επισκέπτη. «Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε κινητήριο μοχλό νέων ροών εσόδων και νέων μορφών αλληλεπίδρασης. Η Ελλάδα αγκαλιάζει αυτή τη μετάβαση με μεθοδικό και στρατηγικό τρόπο», τόνισε, περιγράφοντας μια εκτεταμένη ψηφιακή αναμόρφωση του τουριστικού οικοσυστήματος της χώρας.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η ανάπτυξη νέων ψηφιακών πλατφορμών που θα αναδεικνύουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού. «Νέες πλατφόρμες, αφιερωμένες στον ορεινό τουρισμό, την ευεξία, τις φθινοπωρινές καταδύσεις, την αστρονομία και τον οινοτουρισμό, θα βοηθήσουν τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν την Ελλάδα με νέους τρόπους», ανέφερε η κ. Κεφαλογιάννη.

Παράλληλα, εμβληματικό ψηφιακό έργο της κυβέρνησης αποτελεί ο πλήρης ανασχεδιασμός της επίσημης διαδικτυακής πύλης του τουρισμού. «Το εμβληματικό μας έργο είναι ο πλήρης ανασχεδιασμός της πλατφόρμας visitgreece.gr. Η νέα έκδοση θα ενσωματώνει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, προσφέροντας βελτιωμένη εμπειρία χρήστη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ταξιδιωτικές πληροφορίες», πρόσθεσε η υπουργός Τουρισμού.

Παρά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η υπουργός επισήμανε ότι το ανθρώπινο δυναμικό παραμένει στον πυρήνα της τουριστικής ταυτότητας της χώρας. «Ο τουρισμός είναι πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι. Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση του εργατικού μας δυναμικού αποτελούν από τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας», ανέφερε. Για τον λόγο αυτό, η χώρα έχει προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου της τουριστικής εκπαίδευσης και στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. «Έχουμε ξεκινήσει ολοκληρωμένα προγράμματα αναβάθμισης και επανακατάρτισης για χιλιάδες επαγγελματίες του τουρισμού», σημείωσε, ώστε ο κλάδος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Σε επίπεδο επενδύσεων, η κ. Κεφαλογιάννη περιέγραψε την Ελλάδα ως έναν σταθερό και ολοένα πιο ελκυστικό προορισμό για μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τουρισμό. «Σήμερα, η χώρα μας προσφέρει ένα ώριμο αλλά ταυτόχρονα δυναμικό επενδυτικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από πολιτική σταθερότητα, σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο και ένα εξελισσόμενο τουριστικό προϊόν», ανέφερε. Παραπέμποντας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πρόσθεσε ότι «η αποστολή μας είναι να καταστεί η Ελλάδα ο κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός στον κόσμο ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών προς το κοινό»

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ηγηθεί σε μια νέα εποχή βιώσιμου και ανθεκτικού τουρισμού» τόνισε.

Ανδρέας Φιορεντίνος: «Οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα δεκτικοί σε καθετί καινοτόμο και νέο στον τουρισμό»

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιορεντίνος αναφέρθηκε στη ραγδαία στροφή της χώρας προς την καινοτομία τα τελευταία χρόνια. «Τα τελευταία πέντε χρόνια, ουσιαστικά, όλα είναι τελείως διαφορετικά. Οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα δεκτικοί σε καθετί καινοτόμο και νέο στον τουρισμό», ανέφερε.

Τόνισε ωστόσο ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα στη φιλοξενία. «Όσον αφορά τη φιλοξενία, καταλαβαίνετε ότι η εμπειρία από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τίποτε άλλο, σημείωσε.

Αναφερόμενος στην περίοδο της πανδημίας, ο κ. Φιορεντίνος αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο των ψηφιακών εργαλείων. «Η Ελλάδα παρέμεινε ανοικτή στην αγορά των ΗΠΑ μέσω μιας εφαρμογής που οραματίστηκε ο Πρωθυπουργός με την ομάδα του, μιας εφαρμογής με barcode που σου έδειχνε την κατάσταση σου τη συγκεκριμένη στιγμή και σου επέτρεπε να ταξιδέψεις. Αυτό κράτησε πραγματικά την Ελλάδα στο παιχνίδι», ανέφερε.

Η αεροπορική συνδεσιμότητα, ανέφερε, ενισχύθηκε σημαντικά. «Σήμερα έχουμε 103 εβδομαδιαίες πτήσεις προς την Ελλάδα. Και ο λόγος είναι ότι μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε τη νέα τεχνολογία για να πετύχουμε τους στόχους μας», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ.

Κοιτώντας προς το μέλλον, τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναδιαμορφώσει συνολικά την ταξιδιωτική εμπειρία. «Είναι πολύ σημαντικό πλέον να προχωρήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη και να κάνουμε τη διαδικασία και την εμπειρία των τουριστών πολύ πιο φιλική από ό,τι στο παρελθόν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι διεθνείς εταίροι του κλάδου «είναι επίσης ιδιαίτερα πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να γίνουν πιο αποδοτικοί στην πώληση του προϊόντος τους».

Οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας αναλύθηκαν από εκπροσώπους κορυφαίων οργανισμών, όπως η CVC, η Thermo Fisher Scientific και η Kos Biotechnology Partners. Η ελληνική ναυτιλία —παραδοσιακός πυλώνας της εθνικής οικονομίας— παρουσιάστηκε επίσης ως ένας από τους πιο ισχυρούς μοχλούς προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων.

Η ενότητα «Global Investors in Greece» συγκέντρωσε ορισμένους από τους σημαντικότερους διεθνείς επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα τις εμπειρίες και τις προοπτικές τους.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με ομιλία της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, η οποία παρουσίασε την ελληνική επιτυχία στην εντυπωσιακή μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ απονεμήθηκε το “2025 Annual Capital Link Hellenic Leadership Award” στον Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο, Πρόεδρο της TEMES S.A., για την καθοριστική συμβολή του στην ενίσχυση της Ελλάδας ως επενδυτικού και επιχειρηματικού προορισμού.

Κ. Χατζηδάκης: «H Eλλάδα βασική πύλη εισόδου της αμερικανικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη»

Κατά το επίσημο γεύμα του συνεδρίου Capital Link, χαιρετισμούς απεύθυναν εκπρόσωποι του NYSE και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο Αναπλ. Υφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ για την Ευρώπη, Ευρασία, Αφρική και Μ. Ανατολή Τζόσουα Βολζ.

O κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε την πορεία της Ελλάδας ως μια από τις ισχυρότερες οικονομικές ανατροπές στην Ευρώπη, ενώ ανώτατος ο κ. Βολή ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της χώρας μας στην ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, στο πλαίσιο υψηλού επιπέδου οικονομικής και ενεργειακής εκδήλωσης.

«Η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις ισχυρότερες οικονομικές ανατροπές στην Ευρώπη», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι η πρόοδος αυτή αναγνωρίζεται διεθνώς. Όπως είπε, «το ΔΝΤ το βλέπει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το βλέπει, οι οίκοι αξιολόγησης το γνωρίζουν και διεθνή μέσα όπως το Bloomberg και το Economist το υπογραμμίζουν».

Επισήμανε ότι η Ελλάδα καταγράφει «τη ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης», ενώ τόνισε ότι «τα τελευταία έξι χρόνια έχουν μειωθεί 83 φόροι» και ότι «μεταξύ 2019 και 2025 οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 96%». Παράλληλα, ανέφερε ότι «η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης βασίζεται «στη δημοσιονομική πειθαρχία και στις μεταρρυθμίσεις κοινής λογικής», οι οποίες «καθιστούν την Ελλάδα μαγνήτη για ταλέντο, καινοτομία, logistics και γνώση».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων, επισημαίνοντας ότι «με την απλοποίηση των διαδικασιών και τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων έχουμε ήδη μειώσει τον χρόνο στο μισό».

Αναφέρθηκε επίσης στις αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα μας. «Από το 2019 μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Microsoft, η Google, η Amazon, η Cisco επενδύουν στην Ελλάδα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτό αποδεικνύει πως «όσα σας περιέγραψα δεν είναι ελληνική μυθολογία».

Στον τομέα της ενέργειας, ανέφερε ότι η συμφωνία με τη Venture Global «καθιστά την Ελλάδα βασική πύλη εισόδου της αμερικανικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη», ενισχύοντας τόσο τη γεωπολιτική θέση της χώρας όσο και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

«Σήμερα, με τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στην Κύπρο, ιδίως εκείνες που αφορούν την ευρωπαϊκή ενέργεια στην Κύπρο, η ενεργειακή αγορά στην Ελλάδα είναι, σε κάποιο βαθμό, ασφαλής πέρα από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολο της».

Με τη σειρά του, ο Αναπλ. Υφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ για την Ευρώπη, Ευρασία, Αφρική και Μ. Ανατολή Τζόσουα Βολζ επεσήμανε ότι οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-ΗΠΑ «απομακρύνουν την ήπειρο από την απειλή κακόβουλου ενεργειακού εξαναγκασμού» και ότι στόχος είναι «η παροχή αφθονίας και όχι ο σχεδιασμός για έλλειψη».

Τόνισε, «μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2027 η ΕΕ έχει δεσμευθεί να εξαλείψει πλήρως τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «τεράστια πρόκληση που απαιτεί πρωτοφανή συνεργασία».

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζει η Ελλάδα. «Δεν υπάρχει χώρα που θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο από την Ελλάδα στην απελευθέρωση αυτού του δυναμικού», ανέφερε, επικαλούμενος τη γεωγραφία, τη ναυτιλία και την τεχνογνωσία της χώρας.

Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του «κάθετου ενεργειακού διαδρόμου από την Ελλάδα έως την Ουκρανία», σημειώνοντας ότι θα απαιτηθούν μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές LNG. «Αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη γεωγραφία και τη στρατηγική σχέση Ουάσινγκτον-Αθήνας, θα πρέπει να χτίσουμε πολλά», τόνισε.

«Η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των κοινών γειτόνων της Ελλάδας είναι μακρόχρονη. Εξετάζουμε τους στόχους του σχήματος 3+1 της Ελλάδας, με την ίδια να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο μαζί με το Ισραήλ και την Κύπρο, και τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ομοϊδεάτισσες δημοκρατίες στην περιοχή» τόνισε.

Στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ, ανέφερε, είναι «να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια για να φέρουμε τους λαούς κοντά και όχι για να τους διχάσουμε». «Αν δεν πετύχουμε στην ενέργεια, θα παραμείνουμε ευάλωτοι» τόνισε.

Κλείνοντας, ο Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για «αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ που θα συνεχιστεί, καθοδηγούμενη από γεωπολιτική αναγκαιότητα, πολιτική ευθυγράμμιση και ισχυρές προσωπικότητες και στις δύο πλευρές».

Χ. Θεοχάρης: «Η Ελλάδα περνά από την ανάκαμψη στην επιτάχυνση»

Την είσοδο της Ελλάδας σε μια νέα φάση «επιτάχυνσης» μετά από μία δεκαετία κρίσεων και ανάκαμψης σηματοδότησε ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία Χάρης Θεοχάρης, παρουσιάζοντας τη χώρα ως αναδυόμενο επενδυτικό κόμβο στην ενέργεια, τα logistics, την τεχνολογία και τον τουρισμό.

«Για περισσότερο από μία δεκαετία, το αφήγημα της Ελλάδας οριζόταν από δύο λέξεις: επιβίωση και ανάκαμψη. Αυτό το κεφάλαιο έχει πλέον κλείσει. Έχει γραφτεί, υπογραφεί, αρχειοθετηθεί και τοποθετηθεί οριστικά στο παρελθόν», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι πλέον «δεν ήρθα να μιλήσω για ανάκαμψη, αλλά για επιτάχυνση».

Όπως τόνισε, «η Ελλάδα έχει μεταβεί από τη διαχείριση της κρίσης στη διαμόρφωση ευκαιριών», ενώ υπογράμμισε ότι «δεν προσπαθούμε πλέον να προλάβουμε την Ευρώπη, αλλά να την ξεπεράσουμε σε αυτόν τον τομέα».

Ο κ. Θεοχάρης επισήμανε ότι η Ελλάδα «είναι πρωταθλήτρια ανάπτυξης σε μία κατά τα άλλα στάσιμη περιοχή», προβλέποντας ρυθμούς «σταθερά άνω του 2% για το 2025 και το 2026, σαφώς υψηλότερους από την Ευρωζώνη».

Υπενθύμισε επίσης ότι «όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν επαναφέρει το ελληνικό χρέος στην επενδυτική βαθμίδα», ενώ «η ανεργία βρίσκεται σε χαμηλό 15ετίας και το δημόσιο χρέος μειώνεται ταχύτερα από σχεδόν κάθε άλλη ανεπτυγμένη οικονομία».

Aναφέρθηκε στην ενέργεια, την οποία χαρακτήρισε «ραχοκοκαλιά ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου». Όπως ανέφερε, «στο πρώτο τρίμηνο του 2025 οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλυψαν το 74% της ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα – δεν πρόκειται για πρόβλεψη, αλλά για μια επιχειρησιακή πραγματικότητα».

Αναφερόμενος στις διεθνείς διασυνδέσεις, σημείωσε ότι στρατηγικό έργο αποτελεί «ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος που ξεκινά από την Ελλάδα, διέρχεται από Βουλγαρία, Ρουμανία και Μολδαβία και φτάνει έως την Ουκρανία», δημιουργώντας «ένα ενιαίο αμφίδρομο σύστημα μεταφοράς ενέργειας και φυσικού αερίου από τα ελληνικά σημεία εισόδου προς τις πιο ενεργειακά εξαρτημένες αγορές της Ευρώπης».

Στο πεδίο των logistics και της τεχνολογίας, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι «η γεωγραφία είναι πεπρωμένο και η Ελλάδα ανακτά το πεπρωμένο της», επισημαίνοντας ότι «δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμαστε απλώς μία τουριστική υπερδύναμη, αλλά αναδεικνυόμαστε σε πύλη logistics και τεχνολογίας για την ευρύτερη περιοχή». Αναφέρθηκε ειδικά στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη ως κρίσιμους κόμβους.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις επενδύσεις τεχνολογίας τονίζοντας ότι «έχουμε προσελκύσει επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ από τη Microsoft, τη Google και την Amazon Web Services», υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται για μεμονωμένες ανακοινώσεις, αλλά για μέρος μιας στρατηγικής μετατόπισης».

Για τον τουρισμό, σημείωσε ότι «η Ελλάδα μεταβαίνει από τον μαζικό στον ποιοτικό και βιώσιμο τουρισμό», με «σταθερή άνοδο της μέσης καταναλωτικής δαπάνης των επισκεπτών» και αυξανόμενο ενδιαφέρον για τουρισμό υψηλών προδιαγραφών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα ακίνητα και στις μεγάλες αναπλάσεις, με αιχμή το Ελληνικό, το οποίο χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης αεροδρομίου στην Ευρώπη», αποδεικνύοντας ότι «η Ελλάδα μπορεί να σχεδιάζει, να δομεί και να υλοποιεί έργα παγκόσμιων προδιαγραφών».

Αναφερόμενος στο επενδυτικό περιβάλλον, τόνισε ότι «έχουμε δημιουργήσει ένα από τα πιο σταθερά, προβλέψιμα και φιλικά προς τις επενδύσεις περιβάλλοντα στην Ευρώπη», με «φιλοεπενδυτική κυβέρνηση με σαφή εντολή έως το 2027».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «πριν από έξι χρόνια, η επένδυση στην Ελλάδα ήταν μία επιλογή συμμόρφωσης. Σήμερα είναι μία στρατηγική κατανομή κεφαλαίου», προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα χτίζει ήδη τους ενεργειακούς αγωγούς, τους διαδρόμους logistics και τα δίκτυα δεδομένων της επόμενης δεκαετίας της Ευρώπης».

T. Θεοδωρικάκος: «Στρατηγικός στόχος η εμβάθυνση της σχέσης με τις ΗΠΑ και η παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας»

Τη στρατηγική επιλογή της Ελλάδας να εμβαθύνει τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθιστώντας τη χώρα πυλώνα ανάπτυξης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Tάκης Θεοδωρικάκος, σκιαγραφώντας παράλληλα το νέο παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας.

«Έχουμε καθήκον να ενισχύσουμε την ασφάλεια και το μακροπρόθεσμο μέλλον της Ελλάδας και να χαράξουμε καθαρές κατευθύνσεις για την εθνική μας πορεία» τόνισε, προσδιορίζοντας ως πρώτη στρατηγική κατεύθυνση «την εμβάθυνση της συνεργασίας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη μετατροπή της Ελλάδας σε ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης και σταθερότητας με βάση τη Μεσόγειο».

Αναφερόμενος στη διεθνή συγκυρία, σημείωσε ότι «μετά από χρόνια δυσκολιών και οικονομικών κρίσεων, η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα χάρη στις μεγάλες προσπάθειες του ελληνικού λαού και τη σταθερή εφαρμογή ενός υπεύθυνου κυβερνητικού σχεδίου τα τελευταία έξι χρόνια», προσθέτοντας ότι «σήμερα η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα θετικά παραδείγματα δημοσιονομικής υπευθυνότητας, σταθερότητας και ανάκαμψης στην Ευρώπη».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά «για τη δημιουργία ενός πιο παραγωγικού οικονομικού μοντέλου που θα ενισχύει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα», επισημαίνοντας πως «υψηλότερα εισοδήματα και αγοραστική δύναμη προκύπτουν μόνο μέσα από υψηλότερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα».

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τις προτεραιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης. «Ενισχύουμε τη βιομηχανία, τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, μειώνουμε το κόστος μέσω χαμηλότερων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, απλοποιούμε τις αδειοδοτικές διαδικασίες και επιταχύνουμε τις στρατηγικές επενδύσεις». Όπως ανέφερε «μέσα σε έναν χρόνο εγκρίθηκαν 18 στρατηγικά έργα συνολικού ύψους άνω των 2,7 δισ. ευρώ» σε τομείς όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, τα φάρμακα και η άμυνα.

Αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι «υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με την OpenAI, που δίνει στις ελληνικές start-ups πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης», ενώ ανακοίνωσε ότι «στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα προκηρυχθεί νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την AI».

Ο κ. Θεοδωρικάκος προσδιόρισε ως βασικούς πυλώνες της νέας παραγωγικής στρατηγικής «τον εξαγωγικό φαρμακευτικό κλάδο, το αλουμίνιο και τα μέταλλα, την άμυνα, τα ναυπηγεία, την ενέργεια, τους ορυκτούς πόρους και τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό».

Επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «η προστασία της κοινωνικής συνοχής, η μείωση των ανισοτήτων και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, που αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας», τονίζοντας ότι «η πληθυσμιακή συρρίκνωση πλήττει κυρίως τις παραμεθόριες περιοχές».

Κλείνοντας, κάλεσε τους επενδυτές «να επενδύσουν στην Ελλάδα ως μακροπρόθεσμοι εταίροι σε μια κοινή ιστορία επιτυχίας, μαζί με τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας και τη μεγάλη ελληνική διασπορά που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στα δύο έθνη».