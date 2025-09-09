Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (9/9) στο Action 24, αναφέρθηκε στην σημαντική και πολύ θετική εξέλιξη που καταγράφεται στον τραπεζικό χώρο, με την την εξαγορά της SHBC Μάλτας από την Credia Bank. Μια κίνηση που τονώνει την εξωστρέφεια των ελληνικών τραπεζών.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε: «Καταλαβαίνω ότι επίκειται η επίσημη απόφαση εκ μέρους της Credia Bank και εναπόκειται στην τράπεζα φυσικά να λάβει, με βάση τους δικούς της κανόνες, την τελική απόφαση. Εγώ, εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω, ως ο υπουργός Οικονομικών πέρσι που έφερε στη Βουλή το νομοσχέδιο σε σχέση με την υπέρβαση του προβλήματος τότε, την Attica Bank, θέλω να πω ότι χαίρομαι που ένα χρόνο περίπου μετά, ένα χρόνο και κάτι μήνες, η τιμή της μετοχής πια, της Credia Bank, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που τα λεφτά που είχε βάλει το Δημόσιο για τη διάσωση της Τράπεζας Αττικής – και είχαμε δεχτεί οξύτατη κριτική για αυτό – τα λεφτά αυτά έχουν βγει απολύτως για το Δημόσιο».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έφερε ως ενδεικτικό παράδειγμα το εξής: είπε πως αν το Δημόσιο θελήσει – θεωρητικά πάντα – αυτή την ώρα να πουλήσει τις μετοχές του στην Credia Bank, τότο θα πάρει όλο το ποσό το οποίο είχε συνεισφέρει τα προηγούμενα χρόνια για τη διάσωση της Attica Bank. «Πράγμα το οποίο δικαιώνει την πολιτική μας», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας το σχόλιό του, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Εμείς ούτως ή άλλως είμαστε υπέρ ενός ευρύτερου ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα. Είχαμε μιλήσει για τον πέμπτο πυλόνα και χαιρόμαστε για τη μέχρι τώρα πορεία της Credia Bank. Το ένα παράδειγμα το οποίο σας ανέφερα νομίζω καταδεικνύει απολύτως την ορθότητα της πολιτικής μας αλλά και η πορεία της τράπεζας μέχρι τώρα δικαιολογεί αισιοδοξία για τις περαιτέρω εξελίξεις».