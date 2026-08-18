Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται σταθερά ανοδικά, ξεπερνώντας το ψυχολογικό όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι (με το αμερικανικό WTI να καταγράφει αυξητικές τάσεις στα 85,15 δολάρια).

Η εκτίναξη των τιμών τροφοδοτείται από το αδιέξοδο στις διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και από τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που απείλησε να βομβαρδίσει και το Ομάν αν εμποδίσει την διαπραγμάτευση. Οι εξελίξεις δημιουργούν ένα επικίνδυνο εκρηκτικό κοκτέιλ για την παγκόσμια και την ελληνική οικονομία ενόψει του ερχόμενου χειμώνα.

Το αδιέξοδο ΗΠΑ – Ιράν και οι απειλές στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, η προοπτική επίτευξης μιας βιώσιμης συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν απομακρύνεται αισθητά. Η Ουάσιγκτον αποκλείει την παράταση της προσωρινής εκεχειρίας, ενώ η Τεχεράνη υιοθετεί όλο και πιο επιθετική στρατιωτική στάση, με εξαγγελίες ακόμη και για μπόνους, σε όποιον σκοτώσει αμερικανούς στρατιώτες από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Την ίδια ώρα, η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα, με τα Στενά του Ορμούζ, τον «ομφάλιο λώρο» της διεθνούς ναυσιπλοΐας να βρίσκονται στο επίκεντρο της σύρραξης. Αποτέλεσμα είναι να καταγράφεται σημαντική μείωση στις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων, προκαλώντας ασφυξία στις μεταφορές και το εμπόριο. Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τις νέες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι κατά πλοίων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, γεγονός που δημιουργεί νέα ανασφάλεια. Ως αποτέλεσμα τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ήδη παράλληλη υποχώρηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου, ενισχύοντας την πίεση στις τιμές.

«Καμπανάκι» για την Ελλάδα: Ενεργειακός εφιάλτης τον χειμώνα

Η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα χτυπά κόκκινο συναγερμό για τα ελληνικά νοικοκυριά και την οικονομία, καθώς η χώρα εξαρτάται άμεσα από τις εισαγωγές καυσίμων:

Πετρέλαιο θέρμανσης: Η αύξηση των διεθνών τιμών λίγους μήνες πριν την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, απειλεί να εκτινάξει το κόστος στα ύψη.

Η αύξηση των διεθνών τιμών λίγους μήνες πριν την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, απειλεί να εκτινάξει το κόστος στα ύψη. Καύσιμα κίνησης: Αναμένονται άμεσες ανατιμήσεις στην αντλία (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) που ήδη εμφανίζουν το «ενεργειακό παράδοξο» να βρίσκονται πολύ κοντά οι τιμές τους.

Αναμένονται άμεσες ανατιμήσεις στην αντλία (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) που ήδη εμφανίζουν το «ενεργειακό παράδοξο» να βρίσκονται πολύ κοντά οι τιμές τους. Πληθωριστικό κύμα: Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για αλυσιδωτές επιβαρύνσεις στο κόστος μεταφορών και στις τιμές βασικών αγαθών, συντηρώντας το κύμα ακρίβειας, που κάνει αφαίμαξη στο εισόδημα των νοικοκυριών.

«Τσουχτερό» χειμώνα προβλέπει ο πρόεδρος των βενζινοπωλών

Ο πρόεδρος των βενζινοπωλών, Νίκος Παπαγεωργίου προειδοποίησε ήδη ότι ο χειμώνας θα είναι… τσουχτερός, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν είναι καθόλου αισιόδοξος για τις τιμές των καυσίμων.

Σύμφωνα με την πρόβλεψή του η τιμή για την αμόλυβδη θα κινηθεί κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, το επόμενο τρίμηνο, ασκώντας πίεση στις μεταφορές, το εμπόριο αλλά και τα νοικοκυριά και συμπαρασύροντας τις τιμές των αγαθών. Η αύξηση θα είναι ραγδαία -σύμφωνα με τον πρόεδρο των βενζινοπωλών- καθώς η ελληνική αγορά ευθυγραμμίζεται πλέον γρήγορα με τις διεθνείς τιμές.

Ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί τα κράτη να επανεξετάσουν τις ενεργειακές στρατηγικές τους ανοίγοντας νέες οδούς ανεφοδιασμού και στρεφόμενα στους δικούς τους πόρους για να αντιμετωπίσουν τη νέα επαπειλούμενη ενεργειακή κρίση.

«Διερχόμαστε την πιο σοβαρή κρίση ενεργειακής ασφάλειας που γνώρισε ποτέ ο κόσμος και πιστεύω ότι θα αναδιαμορφώσει τις επενδυτικές στρατηγικές σε παγκόσμια κλίμακα, όπως συνέβη με τις μείζονες αναταράξεις που γνώρισε ο τομέας της ενέργειας μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις των χρόνων του 1970», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο για τις τιμές ενέργειας Σύμφωνα με τη μακροοικονομική ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το χειρότερο σενάριο που απειλεί τις αγορές ενέργειας προβλέπει μια σημαντική και παρατεταμένη διαταραχή, με την προϋπόθεση ότι το εμπόριο μέσω του Στενού του Ορμούζ θα παραμείνει αυστηρά περιορισμένο μέχρι το τέλος του 2026 .