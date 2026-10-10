Σημαντική οικονομική ανάσα και πρόσθετο χρόνο αποπληρωμής έως και 10 έτη προσφέρει η νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς την Εφορία (ΑΑΔΕ) και τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ).

Η σχετική διάταξη, την οποία καταθέτει στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αυξάνει το ανώτατο όριο των δόσεων από 72 σε 120.

Η νέα πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Νοεμβρίου 2026, προσφέροντας μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης έως και 40%, αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και προστασία από κατασχέσεις.

Η ψήφιση και η εφαρμογή της διάταξης

Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία διευρύνει το υφιστάμενο πλαίσιο των 72 δόσεων, προσφέροντας επιπλέον τέσσερα χρόνια αποπληρωμής στους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις.

Η διάταξη κατατίθεται εντός του Οκτωβρίου στη Βουλή, με στόχο την ψήφισή της εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου.

Η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή στο myAADE και στο ΚΕΑΟ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα Νοεμβρίου.

αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα Νοεμβρίου. Η διορία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επεκτείνεται έως τα μέσα του 2027 (έναντι της αρχικής προθεσμίας του Δεκεμβρίου).

Τα βασικά χαρακτηριστικά και τα οφέλη της ρύθμισης

Η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής από τα 6 στα 10 έτη, δηλαδή από 72 σε 120 δόσεις) συνεπάγεται αισθητή ελάφρυνση στον οικογενειακό και επιχειρηματικό προϋπολογισμό.

Μέγιστη διάρκεια: Αυξάνεται στα 10 έτη (120 μηνιαίες δόσεις) από 6 έτη (72 δόσεις) που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Αυξάνεται στα 10 έτη (120 μηνιαίες δόσεις) από 6 έτη (72 δόσεις) που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Ελάχιστη καταβολή: Ορίζεται στα 30 ευρώ τον μήνα.

Ορίζεται στα 30 ευρώ τον μήνα. Επιτόκιο: Παραμένει αμετάβλητο στο 5,84%, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Παραμένει αμετάβλητο στο 5,84%, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Εύρος οφειλών: Καλύπτονται παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, διευρύνοντας κατά ένα έτος το όριο της προηγούμενης ρύθμισης.

Όσοι οφειλέτες επιλέξουν να ενταχθούν άμεσα στη ρύθμιση (ακόμη και στις 72 δόσεις εντός Οκτωβρίου, με προοπτική μετάβασης στις 120 τον Νοέμβριο):

Προλαμβάνουν νέες κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Αναστέλλουν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

«Ξεπαγώνουν» τραπεζικούς λογαριασμούς και ανακτούν τον έλεγχο στη μισθοδοσία και τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Πριν από την τελική επιλογή, οι φορολογούμενοι πρέπει να σταθμίσουν τη μείωση της μηνιαίας δόσης έναντι της αύξησης του συνολικού επιτοκιακού κόστους λόγω του μεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα αποπληρωμής.

Για παράδειγμα, σε μια οφειλή 40.000 ευρώ:

Σενάριο 72 Δόσεων (6 έτη): Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 653 ευρώ . Οι συνολικοί επιπλέον τόκοι ανέρχονται σε 7.026 ευρώ μέχρι το 2032, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής στα 47.026 ευρώ.

Σενάριο 120 Δόσεων (10 έτη): Η μηνιαία καταβολή υποχωρεί στα 434 ευρώ (προσφέροντας άμεσο μηνιαίο όφελος 219 ευρώ). Ωστόσο, λόγω της δεκαετούς διάρκειας, οι συνολικοί τόκοι φτάνουν τα 12.045 ευρώ έως το 2036, διαμορφώνοντας τη συνολική επιβάρυνση στα 52.045 ευρώ.

Βήμα προς βήμα η διαδικασία υποβολής αίτησης στο myAADE

Η μετάβαση από τις 72 στις 120 δόσεις δεν πραγματοποιείται αυτόματα. Απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή νέας αίτησης από τον οφειλέτη.

Είσοδος στην πλατφόρμα: Σύνδεση στην ψηφιακή πύλη myAADE με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Επιλογή εφαρμογής: Επιλογή της «Έκτακτης Ρύθμισης 120 Δόσεων» στην ενότητα Ρυθμίσεων Οφειλών. Επισκόπηση οφειλών: Εμφάνιση των επιλέξιμων ληξιπρόθεσμων χρεών (βεβαιωμένων έως 31/12/2024) ή του εναπομείναντος υπολοίπου της ενεργής ρύθμισης 72 δόσεων. Επιλογή δόσεων και προεπισκόπηση: Επιλογή του αριθμού των δόσεων (έως 120) με αυτόματο υπολογισμό της μηνιαίας επιβάρυνσης, του δοσολογίου και του συνολικού επιτοκιακού κόστους. Οριστική υποβολή και πληρωμή: Με την υποβολή δημιουργείται η νέα ρύθμιση. Η ενεργοποίηση και τα ευεργετήματα ισχύουν μόνο με την εμπρόθεσμη πληρωμή της 1ης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 ή το 2026 δεν εντάσσονται στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Αυτές πρέπει να εξυπηρετούνται ή να εντάσσονται παράλληλα στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Τυχόν δημιουργία νέων αφορολόγητων ληξιπρόθεσμων χρεών οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης των 120 δόσεων.