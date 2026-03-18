Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου, η σημερινή συνεδρίαση εξελίσσεται με το βλέμμα στραμμένο εκτός συνόρων, καθώς στο προσκήνιο βρίσκονται οι αποφάσεις της Fed και της ΕΚΤ, αλλά και οι παρεμβάσεις των Τζερόμ Πάουελ και Κριστίν Λαγκάρντ οι οποίοι αναμένεται να σταθούν ιδιαίτερα στο ενεργειακό κόστος, το οποίο συνεχίζει να πιέζει τις τιμές.

Για την ΕΚΤ, μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που «βλέπουν» πιο σκληρή ρητορική, με στόχο να συγκρατηθούν οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00 κινείται στις 2.167,04 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,11%, έχοντας νωρίτερα αγγίξει τις 2.171,54 μονάδες (+1,32%). Ο τζίρος διαμορφώνεται στα 20,98 εκατ. ευρώ, δείγμα μιας σχετικά ζωηρής –για την ώρα– συναλλακτικής δραστηριότητας.

Οι βασικοί δείκτες κινούνται ανοδικά, με τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης να ενισχύεται κατά 1,12% και τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης να ακολουθεί με κέρδη 0,64%.

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τον τόνο δίνουν η Optima Bank με άνοδο 2,65%, ο ΟΠΑΠ στο +2,40%, η Eurobank στο +2,13% και η Τιτάν στο +1,67%. Στον αντίποδα, πιέσεις ασκούνται στον ΟΛΠ (-1,32%), στα ΕΛΠΕ (-0,78%) και στη ΔΕΗ (-0,67%).

Η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική σε επίπεδο εύρους, καθώς 64 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 19 που υποχωρούν, ενώ 14 παραμένουν αμετάβλητες.

Σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, τις μεγαλύτερες αποδόσεις σημειώνουν οι μετοχές της Ιντερτέκ (+5,98%) και της Frigoglass (+3,04%), ενώ τις ισχυρότερες απώλειες καταγράφουν η Unibios (-2,14%) και η Μουζάκης (-1,72%).

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ