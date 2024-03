Εύσημα στην Ελλάδα απέδωσε ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου CNN Φαρίντ Ζακαρία, επισημαίνοντας ότι «το έθνος που κάποτε ήταν ο ‘ασθενής’ της Ευρώπης, θεραπεύτηκε», ενώ συμπλήρωσε ότι «η χώρα που κάποτε απειλούσε να βουλιάξει το ευρωπαϊκό εγχείρημα έχει γίνει τώρα το πρότυπο της επιτυχίας».

Today’s last look: how Greece, a recent “sick man of Europe,” got cured pic.twitter.com/G8qOPxtVM1

— Fareed Zakaria (@FareedZakaria) March 3, 2024