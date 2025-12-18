Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα μπορούν οι δανειολήπτες που εξυπηρετούν δάνειο σε ελβετικό φράγκο, να υποβάλλουν την αίτηση ρύθμισης της οφειλής τους. Το ποσοστό του κουρέματος που θα εξασφαλίσουν θα είναι συνάρτηση του εισοδήματός τους, των καταθέσεων που έχουν στις τράπεζες, αλλά και της αξίας της ακίνητης περιουσίας τους.

Περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο χορήγησαν οι ελληνικές τράπεζες την περίοδο 2005-2007. Από αυτά, σχεδόν 19.000 έχουν ήδη αποπληρωθεί, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στα χέρια είτε των τραπεζών, είτε των funds. Το πρόβλημα είναι ότι οι δανειολήπτες καλούνται να αποπληρώσουν υπέρογκα ποσά λόγω της μεγάλης υποχώρησης του ευρώ έναντι του ελβετικού νομίσματος.

«Αυτά τα δάνεια δεν είχαν προς συμβατική ενημέρωση δανειολήπτες και δεν υπήρχε διαφάνεια στους γενικούς όρους συναλλαγής», δήλωσε στην ΕΡΤ η πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, Δέσποινα Σονιάδου.

Με στόχο να απεγκλωβιστούν από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φέρνει ρύθμιση με την οποία το δάνειο μετατρέπεται σε ευρώ με ευνοϊκή ισοτιμία που ισοδυναμεί με κούρεμα. Η ρύθμιση είναι προαιρετική και αφορά μόνο τα πράσινα δάνεια.

«Να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι σε τέσσερις κατηγορίες, στην ουσία αναλόγως των εισοδηματικών και περιουσιακών τους στοιχείων και να έχουν ένα κλιμακωτό κούρεμα που μπορεί να είναι από 15 έως 50% ως προς το κεφάλαιο» δήλωσε o Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.

Προβλέπεται ακόμα σταθερό επιτόκιο 2.3 έως 2.9% και δυνατότητα επιμήκυνσης έως και 5 χρόνια.

Μεγάλη η επιβάρυνση για τους δανειολήπτες

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η εκπρόσωπος των δανειοληπτών, «αυτός που έχει το χαμηλό εισόδημα και θα τύχει αυτού του κουρέματος και θα του το μετατρέψει σε ευρώ, χωρίς να υπολογίσει τι έδωσε όλα αυτά τα χρόνια ο δανειολήπτης. Ότι θα το κουρέψει θα του τα πάρει με επιμήκυνση χρόνου».

Από την πλευρά της, η δικηγόρος Aριάδνη Δούκα, θέλοντας να δείξει την επιβάρυνση των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο ανέφερε ότι ένα δάνειο με αρχικό ποσό 166.000 ευρώ και καταβολές δόσεων 99.000 ευρώ έχει φτάσει σήμερα να είναι 207.000 ευρώ και με την απομείωση του 15% (λόγω εισοδηματικών κριτηρίων) θα ανέλθει στις 192.000 ευρώ.

Όσα δάνεια σε ελβετικό φράγκο είναι κόκκινα μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.