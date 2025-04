Με… εξειδίκευση ανά χώρα σκοπεύει να ανακοινώσει σε λίγες ώρες, στις 2 Απριλίου, την νέα εμπορική πολιτική των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, στην περιβόητη «Ημέρα Απελευθέρωσης» που έχει προαναγγείλει.

Την πληροφορία έδωσε την Δευτέρα η εκπρόσωπος του, Καρολάιν Λέβιτ, μιλώντας για την εκδήλωση που θα γίνει στον Κήπο των Ρόδων στον Λευκό Οίκο.

Η εκπρόσωπος Τύπου είπε ότι η ανακοίνωση θα αφορά «δασμούς ανά χώρα». Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος είναι «δεσμευμένος να εφαρμόσει» δασμούς και ανά τομείς δραστηριότητας, αλλά ότι αυτοί δεν ήταν το επίκεντρο της εκδήλωσης που θα γίνει την Τετάρτη.

«Ο πρόεδρος θα ανακοινώσει ένα σχέδιο δασμών που θα ανατρέψει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που έχουν κατακλέψει τη χώρα μας εδώ και δεκαετίες», δήλωσε η εκπρόσωπος. «Είναι καιρός για αμοιβαιότητα, για έναν πρόεδρο να κάνει μια ιστορική αλλαγή ώστε να κάνει αυτό που είναι σωστό για τον αμερικανικό λαό».

There will never have been a transformation of a Country like the transformation that is happening, for all to see, in the United States of America. Companies are pouring into our Country at levels never seen before, with Jobs (and Money!) to follow. It is a beautiful thing to…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2025