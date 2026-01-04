Δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν το σπίτι τους από τις τράπεζες ή του servicers θέλει να δώσει ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το καλοκαίρι που έρχεται θα λειτουργεί στη χώρα μας, ο νέος θεσμός του «Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων». Ο μηχανισμός αυτός έχει σχεδιαστεί για να δώσει λύση σε πάνω από 20.000 ευάλωτους οφειλέτες, οι οποίοι έχουν φτάσει σε οριστικό αδιέξοδο, ώστε να μην χάσουν τη στέγη τους εξαιτίας πλειστηριασμού ή πτώχευσης.

Ο νέος αυτός φορέας «σώζει» κατοικίες προληπτικά, ώστε ο ευάλωτος πολίτης να παραμένει σπίτι του είτε ως ιδιοκτήτης, είτε ως μισθωτής με κρατική επιδότηση και επιλογή επαναγοράς από τον ίδιο μετά από κάποια χρόνια.

Το μοντέλο αυτό που προωθείται από τον Υπουργό Οικονομικών προβλέπει τη δημιουργία ενός ιδιωτικού φορέα που θα επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού, ο οποίος θα «αγοράζει» τη κατοικία του οφειλέτη πριν αυτή χαθεί στον πλειστηριασμό με σκοπό να την επαναμισθώσει στον ίδιο για 12 χρόνια.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα

Τα κριτήρια των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη να ενταχθούν σε αυτόν τον φορέα πληρούν περισσότερα από 20.000 νοικοκυριά.

Ωστόσο, στην παρούσα φάση, προτού καν συσταθεί ο νέος φορέας, ως πρώτοι δικαιούχοι που αναμένεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα εμφανίζονται πάνω από 1.300 νοικοκυριά που έχουν υποβάλλει ήδη αίτηση στην ειδική πλατφόρμα. Ακόμα 300 ευάλωτα νοικοκυριά ήδη λαμβάνουν κάθε μήνα επιδότηση ως 210 ευρώ από το ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας στο οποίο έχουν ενταχθεί με σκοπό servicers και τράπεζες να μην τους πάρουν το σπίτι.

Πώς θα λειτουργήσει ο «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων»

Το έργο αυτό έχει ξεκινήσει να σχεδιάζεται από το 2021 και ολοκληρώνεται πέντε χρόνια αργότερα.

Ο «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων» αποτελεί το βασικό εργαλείο του νέου Πτωχευτικού Νόμου (47/38/2020) και ως στόχο έχει την στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, παρέχοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να μην αφήσουν το σπίτι τους.

Ο μηχανισμός του νέου φορέα βασίζεται στο διεθνές μοντέλο «sale and leaseback», το οποίο φυσικά είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.

Ο νέος φορέας δίνει τη λύση που πολλοί οφειλέτες ζητούν από τους servicers, να παραμείνουν δηλαδή στο σπίτι τους, πληρώνοντας ενοίκιο αντί για δόση.

Η διαδικασία και το δικαίωμα επαναγοράς

Εφόσον ο ιδιοκτήτης ενός ακίνητου κριθεί ευάλωτος, απαραίτητες είναι οι επόμενες ενέργειες:

Ενημερώνει τον φορέα ότι επίκειται πλειστηριασμός της κατοικίας του.

Ο φορέας παρεμβαίνει, ώστε να μην πραγματοποιηθεί ο πλειστηριασμός και αποκτά το ακίνητο χωρίς ανταγωνισμό σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή πρώτης προσφοράς.

Ο οφειλέτης παραμένει στο σπίτι ως ενοικιαστής, πληρώνοντας ένα τυπικό ενοίκιο που καθορίζεται με κριτήρια βάσει Υπουργικής Απόφαση, ενώ λαμβάνει επιδότηση 70 -210 ευρώ τον μήνα από το Δημόσιο.

Η παραμονή στο ενοίκιο ορίζεται στα 12 έτη, μετά εφόσον ο ιδιοκτήτης έχει ανακάμψει οικονομικά, μπορεί να επαναγοράσει τη κατοικία του.

Ο ρόλος των επενδυτών – τραπεζών

Την έναρξη της τελικής φάσης για τη δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων σηματοδοτεί η δημοσίευση της προκήρυξης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου οι υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε στη εφημερίδα του Πρώτου Θέματος.

Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, θα προκύψει ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα εκκινήσει τη λειτουργία του ο νέος φορέας, που θεωρείται κρίσιμο εργαλείο κοινωνικής και πολιτικής, καθώς υπόσχεται να παράσχει ουσιαστική στήριξη σε χιλιάδες ευάλωτους οφειλέτες.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, το ΥΠΕΘΟΟ, κατόπιν ολοκλήρωσης του 2ου Κύκλου του Διαλόγου του Διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είναι οι:

«Bain Capital Credit», «Christofferson, Robb & co, LLC», «Fortress Credit Corp.», Resolute Cepal Greece Ανώνυμη Εταιρεία (πρόκειται για την πρώην Ένωση Εταιρειών Kaican Hellas- Beaumont Summit Financial DAC).

Οι παραπάνω υποψήφιοι, είτε οι ίδιοι είτε σε ενώσεις με άλλους οικονομικούς φορείς, δύνανται να υποβάλλουν τη δεσμευτική τους προσφορά ως τις 26 Φεβρουαρίου.

Καθοριστική θεωρείται η συμμετοχή των συστημικών τραπεζών, οι οποίες ενισχύουν ενεργά το σχήμα με 100 εκατ. ευρώ, κατόπιν απευθείας συμφωνίας τους με τους υποψηφίους.

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων σχεδιάστηκε ως ένας μηχανισμός που δίνει «δεύτερη ευκαιρία» σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα να μη βγουν από το σπίτι τους. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η διασφάλιση της παραμονής τους στην κύρια κατοικία τους, ακόμη και σε περιπτώσεις εκτέλεσης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Έως την πλήρη ενεργοποίηση του φορέα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, θα παραμένει σε ισχύ το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων οφειλετών, σύμφωνα με το οποίο αναστέλλεται αμέσως η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως 210 ευρώ.