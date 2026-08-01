Αμετάβλητη διατηρεί η ΔΕΗ την τιμή του πράσινου κυμαινόμενου οικιακού τιμολογίου (Γ1/Γ1Ν) για τον μήνα Αύγουστο, απορροφώντας πλήρως τη σημαντική αύξηση άνω του 18% που σημειώθηκε στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο.

Η χρέωση παραμένει στα 0,138 ευρώ/kWh για την ημερήσια κατανάλωση και στα 0,123 ευρώ/kWh για τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Ανακοινώθηκαν παράλληλα οι τιμές για όλα τα σταθερά (μπλε) και κυμαινόμενα (κίτρινα) προγράμματα της επιχείρησης.

Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο παρά την αύξηση στη χονδρική

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ, η χρέωση για το πράσινο κυμαινόμενο οικιακό τιμολόγιο (Γ1/Γ1Ν) διαμορφώνεται για τον Αύγουστο στα 0,138 ευρώ/kWh.

Η απόφαση αυτή ελήφθη παρά το γεγονός ότι η μέση τιμή στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε αύξηση μεγαλύτερη του 18% τον Ιούλιο, φτάνοντας στα 109,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh).

Για τους καταναλωτές που διαθέτουν διζωνικούς μετρητές, η τιμή στις ζώνες μειωμένης (νυχτερινής) χρέωσης παραμένει επίσης σταθερή στα 0,123 ευρώ/kWh.

Οι τιμές στα σταθερά («μπλε») τιμολόγια

Για όσους επιζητούν τη σιγουριά των σταθερών χρεώσεων, τα μπλε προγράμματα διαμορφώνονται ως εξής:

ΔΕΗ myHome Enter: Χρέωση στα 0,145 ευρώ/kWh .

Χρέωση στα . ΔΕΗ myHome Online: Χρέωση στα 0,142 ευρώ/kWh (και 0,132 ευρώ/kWh στις ώρες μειωμένης χρέωσης).

Χρέωση στα (και στις ώρες μειωμένης χρέωσης). ΔΕΗ myHome Maxima (18μηνη σύμβαση): Σχεδιασμένο για υψηλές καταναλώσεις, προσφέρει 0,141 ευρώ/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,129 ευρώ/kWh για την επιπλέον κατανάλωση.

Σχεδιασμένο για υψηλές καταναλώσεις, προσφέρει για τις πρώτες 600 kWh και για την επιπλέον κατανάλωση. ΔΕΗ myHome EnterTwo (2ετούς διάρκειας): Προσφέρεται με χρέωση 0,145 ευρώ/kWh , ενώ στις ώρες μειωμένης χρέωσης η τιμή πέφτει στα 0,105 ευρώ/kWh .

Προσφέρεται με χρέωση , ενώ στις ώρες μειωμένης χρέωσης η τιμή πέφτει στα . ΔΕΗ myHome Plan: Για σταθερό μηνιαίο προϋπολογισμό, προβλέπεται πάγια χρέωση 60 ευρώ τον μήνα, η οποία καλύπτει τόσο τις χρεώσεις προμήθειας όσο και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, με εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Τι ισχύει για το κίτρινο τιμολόγιο και τους έξυπνους μετρητές

Όσον αφορά το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο ΔΕΗ myHome4all, η τιμή για τον Αύγουστο ορίστηκε στα 0,154 ευρώ/kWh.

Τέλος, τα προγράμματα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic συνεχίζουν να διατίθενται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που διαθέτουν έξυπνο μετρητή, παρέχοντας τη δυνατότητα προσαρμογής της κατανάλωσης ανάλογα με τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά.