Το zougla.gr παρουσιάζει το ακριβότερο ακίνητο που θα βγει στο σφυρί τους προσεχείς μήνες, καθώς και άλλα δύο, που έχουν υψηλότατες τιμές εκκίνησης.

Να σημειώσουμε ότι τα στοιχεία που παραθέτουμε προέρχονται από την ιστοσελίδα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, eauction.gr, στην οποία δημοσιεύονται όλοι οι πλειστηριασμοί ακινήτων μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα (κατασχετήριες εκθέσεις κ.α.).

Το ξενοδοχείο «φάντασμα» στη Λεωφ. Συγγρού

Ένα κτήριο – ξενοδοχειακή μονάδα που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού στην Αθήνα είναι το πιο ακριβό ακίνητο που βγαίνει σε πλειστηριασμό στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης 14,7 εκατ. ευρώ.

Αποτελείται από συνολικά 12 επίπεδα (4 υπόγεια, ισόγειο και 7 ορόφους) και το συνολικό του εμβαδό είναι 8.846 τ.μ.

Πρόκειται για κτήριο σε «οικόπεδα…στη θέση «Μολυβά» ή «Μάλαμα», προ του Αγίου Σώστη και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 125», όπως αναγράφεται στη σχετική κατασχετήρια έκθεση.

Κτίστηκε το 2008 πάνω σε τρία όμορα οικόπεδα που ο ιδιοκτήτης απέκτησε από το 1978 έως το 1983.

Στον πλειστηριασμό, που έχει προσδιοριστεί για την 9η Σεπτεμβρίου 2026, επισπεύδουσα είναι η CEPAL, για λογαριασμό ενός fund που έχει εξαγοράσει «κόκκινα δάνεια» από την Τράπεζα Αττικής, «καθολικής διαδόχου» της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Το εν λόγω ακίνητο βγαίνει στο «σφυρί» για παλαιά οφειλή, ύψους 7,6 εκατ. ευρώ, στην Παγκρήτια Τράπεζα.

Όταν ο ιδιοκτήτης (και οφειλέτης) απεβίωσε το 2015, το ακίνητο κληρονόμησε συγγενικό του πρόσωπο που ζει στο εξωτερικό.

Σε προηγούμενη έκθεση εκτίμησης αναφέρεται ότι «το έτος 2020 είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στο κτίριο και υφίστανται εκτεταμένες φθορές στο εσωτερικό του. Επιπρόσθετα, το ακίνητο βρίσκεται εκτός λειτουργίας και είναι εγκαταλελειμμένο. Συνεπώς χρήζει ανακαίνισης. Το κόστος ανακαίνισης ανέρχεται σε 4.500.000 ευρώ και αφαιρείται από την αγοραία αξία. Ο βαθμός συντήρησης του ξενοδοχείου κρίνεται κάτω του μετρίου και βρίσκεται εκτός λειτουργίας».

Ξενοδοχείο στην Κω με 104 δωμάτια

Ξενοδοχείο –και μάλιστα σε λειτουργία- είναι και το δεύτερο «ακριβότερο» ακίνητο που βγαίνει σε πλειστηριασμό. Βρίσκεται στην Κω και, σύμφωνα με το eauction.gr, η τιμή πρώτης προσφοράς είναι στα 8,9 εκατ. ευρώ.

Στην κατασχετήρια έκθεση αναφέρεται ότι «σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία το εκτιμώμενο ακίνητο αφορά το ξενοδοχείο «SAINT CONSTANTINE» (σ.σ. δεν είναι ο οφειλέτης) που βρίσκεται στην χώρα της Κω. Σύμφωνα με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο το ξενοδοχείο είναι τριών αστέρων έχει 104 δωμάτια και 215 κλίνες και λειτουργεί για 6 μήνες από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο».

Επισπεύδουσα είναι η doValue, η οποία ενεργεί για fund που απέκτησε «κόκκινα δάνεια» από την Alpha Bank. Η κατάσχεση έγινε για ποσό ύψους 400.000 ευρώ.

Οικόπεδο στη Λεωφ. Αθηνών

Τέλος, το τρίτο πιο ακριβό ακίνητο που βγαίνει στο σφυρί είναι ένα οικόπεδο 3.150 τ.μ. επί της Λεωφόρου Αθηνών στην ευρύτερη περιοχή Κολωνού – Ακαδημία Πλάτωνος.

Το συγκεκριμένο οικόπεδο βρίσκεται μάλιστα δίπλα σε κτίριο της Εθνικής Τράπεζας.

Η τιμή εκκίνησης είναι στα 7,64 εκατ. ευρώ και ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουλίου 2026.