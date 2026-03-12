Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας βρίσκονται σε «κρίσιμο σημείο καμπής», εν μέσω της έντασης που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα τόνισε υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου.

Σημειώνεται πως η προειδοποίηση έρχεται μία ημέρα μετά τη σύσταση του οργανισμού για συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν.

Επιπλέον σημειοώνεται πως το Ιραν πια χτυπάει σχεδόν καθημερινά δυιλιστήρια, μια στρατηγική που σύμφωνα με τους αναλυτές έχει στόχο να προκαλέσει παγκόσμιο οικονομικό χάος.

Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού, οι χώρες του Κόλπου έχουν μειώσει δραστικά την παραγωγή πετρελαίου εξαιτίας του αποκλεισμού στα Στενά του Oρμούζ. Η μείωση εκτιμάται σε περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, γεγονός που συνιστά τη μεγαλύτερη διαταραχή στην τροφοδοσία πετρελαίου στην ιστορία.

Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε προσωρινά το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, κατά την 13η ημέρα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για αύξηση του πληθωρισμού και ασκεί πίεση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά και στην αγορά χρέους των ΗΠΑ.

Στις 10:30 το πρωί, η τιμή του Brent κατέγραφε άνοδο 5,33%, στα 96,88 δολάρια το βαρέλι, αφού προηγουμένως είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια στις ασιατικές αγορές.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI ενισχυόταν κατά 4,65%, φθάνοντας στα 91,31 δολάρια.

Η ανοδική πορεία των τιμών συνεχίζεται παρά την απόφαση 32 χωρών-μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας –μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες– να αποδεσμεύσουν συνολικά 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συντονισμένη παρέμβαση στην ιστορία, με στόχο την αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα πετρελαϊκά σοκ που έχει καταγραφεί από τη δεκαετία του 1970.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η παραγωγή αργού έχει ήδη μειωθεί κατά περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ προστίθενται άλλα δύο εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε πετρελαϊκά προϊόντα.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στην προσφορά καταγράφονται στο Ιράκ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά ολόκληρης της παγκόσμιας πετρελαϊκής αγοράς», προειδοποιεί ο οργανισμός, ο οποίος συνδέεται με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και εδρεύει στο Παρίσι.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων διακινούνταν καθημερινά μέσω των Στενών του Oρμούζ. Σήμερα, οι ροές αυτές έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μειωθεί κατά περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο. Η πτώση αυτή αναμένεται να αντισταθμιστεί εν μέρει από αυξημένη παραγωγή σε χώρες του ΟΠΕΚ, όπως το Καζακστάν και η Ρωσία.