Μετά τις έντονες αντιδράσεις και τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν το τελευταίο διάστημα από το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων χηρείας, ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε σε επίσημες διευκρινίσεις, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει το ισχύον πλαίσιο και να απαντήσει στους ισχυρισμούς, περί εκτεταμένων λαθών και σημαντικών οικονομικών απωλειών για τους δικαιούχους.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς το ΕΝΔΙΣΥ κάνει λόγο για μειώσεις που φτάνουν έως και τα 110 ευρώ μηνιαίως, εκτιμώντας ότι επηρεάζονται δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι.

Από την πλευρά του, ο e-ΕΦΚΑ υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες αφορούν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, συγκεκριμένης κατηγορίας συνταξιούχων του Δημοσίου, για τις οποίες υπάρχει ήδη σχετική δικαστική απόφαση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός επαναλαμβάνει ότι εφαρμόζει ενιαία και απαρέγκλιτα τη νομοθεσία που διέπει τις συντάξεις χηρείας, επισημαίνοντας πως τυχόν αποκλίσεις, θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση

«Σε απάντηση των ισχυρισμών του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) σχετικά με τον εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων χηρείας ενημερώνουμε τους συνταξιούχους ότι ο e- ΕΦΚΑ εφαρμόζει σε όλες τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις λόγω θανάτου με ακρίβεια το κανονιστικό πλαίσιο που εισήγαγε ο Ν. 4387/2016 και ο Ν. 4611/2019, οι οποίοι καθιέρωσαν ενιαίους κανόνες για όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης συντάξεων λόγω θανάτου, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα προέλευσης.

Η επιστολή του Δικτύου αφορά στην πραγματικότητα διψήφιο αριθμό συνταξιούχων από ειδική κατηγορία του Δημοσίου, για τους οποίους έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου την οποία ο e-ΕΦΚΑ θα εκτελέσει. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις θανάτου που έλαβαν χώρα τη χρονική περίοδο μετά την έκδοση του ν. 4387/2016 και έως τον Μάιο του 2019, οπότε και ψηφίστηκε ο νόμος 4611/2019».

ΕΝΔΙΣΥ: Απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωση του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων σημειώνονταν τα εξής:

«Σωρεία λαθών σε χιλιάδες συντάξεις χηρείας, εντόπισε το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), εξαιτίας εσφαλμένου υπολογισμού που πραγματοποιήθηκε από τον e-ΕΦΚΑ και ζητάει την άμεση διόρθωσή τους.

Με επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, το Δίκτυο γνωστοποιεί το πρόβλημα, εκτιμώντας ότι αφορά περίπου 300.000 δικαιούχους! Το λάθος εντοπίστηκε σε περιπτώσεις εκείνων που ήταν ήδη συνταξιούχοι πριν από την έναρξη ισχύος του «νόμου Κατρούγκαλου» (ν.4387/16) που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2016 και απεβίωσαν σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι εν λόγω συντάξεις διαπιστώθηκε ότι υπολογίστηκαν σε σχέση με την αναπροσαρμοσμένη – επανυπολογισμένη σύνταξη του θανόντος και όχι με βάση το ποσό που εκείνος λάμβανε κατά τον χρόνο θανάτου του.

Το ΕΝΔΙΣΥ κάνει λόγο για σημαντικές απώλειες στο εισόδημα δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων, που κατά μέσο όρο, ανέρχονται στα 110 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, αναφέρεται και σε δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δικαιώνουν επιζώντες δικαιούχους συντάξεων χηρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη υπάρχει εκκρεμότητα από τη συγκεκριμένη κατηγορία συντάξεων, καθώς οι περικοπές που ίσχυσαν από το 2019 και μετά, εφαρμόστηκαν μόνο σε όσους προέρχονται από το Δημόσιο. Με ορατό τον κίνδυνο να αναζητηθούν αναδρομικά ποσά, υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τις 90.000 οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας, που συνεχίζουν να λαμβάνουν τα ίδια ποσά της εν λόγω παροχής, χωρίς τη νομοθετημένη περικοπή».