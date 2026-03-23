Ο κόσμος είναι πλέον αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε σήμερα ο Φατίχ Μπιρόλ, ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ σοβαρή».

«Ως σήμερα, έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με άλλα λόγια περισσότερα απ’ ό,τι στις δύο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί», τόνισε στο National Press Club στην Καμπέρα ο Μπιρόλ, αναφερόμενος στις κρίσεις των χρόνων του 1970.

«Την εποχή, σε καμιά από τις κρίσεις, ο κόσμος είχε απολέσει περίπου πέντε εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή αλλιώς, αν προσθέταμε και τις δύο, 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα», εξήγησε στον Τύπο ο Μπιρόλ.

«Καμιά χώρα» δεν έχει ανοσία στις συνέπειες της επαπειλούμενης παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης

«Καμιά χώρα» δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τις συνέπειες παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), κάνοντας λόγο περί «μείζονος απειλής» για την παγκόσμια οικονομία.

«Καμιά χώρα δεν θα μπορέσει να έχει ανοσία έναντι των συνεπειών αυτής της κρίσης, αν συνεχιστεί σε αυτόν τον δρόμο. Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρξει δράση σε παγκόσμια κλίμακα», είπε ο Μπιρόλ απευθυνόμενος σε εκπροσώπους του Τύπου στην Καμπέρα.

Τουλάχιστον 40 ενεργειακές εγκαταστάσεις υπέστησαν «σοβαρές» ζημιές στη Μέση Ανατολή

Τουλάχιστον 40 ενεργειακές υποδομές υπέστησαν «σοβαρές ή πολύ σοβαρές» ζημιές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή για 24η ημέρα, τόνισε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) Φατίχ Μπιρόλ στον Τύπο.

«Τουλάχιστον 40 (…) ενεργειακές υποδομές στην περιοχή έχουν υποστεί σοβαρές ή πολύ σοβαρές ζημιές σε εννιά χώρες», τόνισε ο Μπιρόλ, ο οποίος εκφράστηκε στο National Press Club στην Καμπέρα.