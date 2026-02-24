Με ένα μεγάλο οικονομικό άλμα ο Δήμος Νέας Σμύρνης με την αλλαγή της Δημοτικής Αρχής υπό τον νέο δήμαρχο Γιώργο Κουτελάκη, επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο σε πλεονάσματα χρήσεως και μάλιστα με εμφατικό τρόπο.

Τα 2.900.000 ευρώ πλεόνασμα στα αποτελέσματα χρήσεως στον Ισολογισμό του 2024 αποτελούν και πανελλαδικό ρεκόρ και ρεκόρ για τον Δήμο Νέας Σμύρνης όλων των χρήσεων.

Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια τα αποτελέσματα χρήσεως στους Ισολογισμούς ήταν ελλειμματικά κατά 885.000 ευρώ το 2021, κατά 1.277.000 ευρώ το 2022 και κατά 2.259.000 ευρώ το 2023.

Μετά από τον Ισολογισμό χρήσεως 2024 που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο τα σωρευτικά αποτελέσματα χρήσεων όλων των ετών από το 2024 και μετά διαμορφώθηκαν από τις 311.000 ευρώ (στο τέλος του 2023) σε 3.210.000 ευρώ στο τέλος του 2025.