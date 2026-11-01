Μέσα στο επόμενο δίμηνο, εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν ουσιαστική και μόνιμη στήριξη στα εισοδήματά τους μέσα από δύο διαδοχικές κυβερνητικές παρεμβάσεις. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του πακέτου αγγίζει τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτυπώνεται ήδη στο προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την καταβολή της αναβαθμισμένης ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης τον Νοέμβριο, την οποία θα διαδεχθεί τον Δεκέμβριο η καταβολή των αυξημένων συντάξεων για το 2027.

Το καθαρό ποσό των 400 ευρώ και η διεύρυνση των δικαιούχων

Η πρώτη παρέμβαση, με κόστος 879 εκατομμύρια ευρώ, θα εφαρμοστεί άμεσα εντός του Νοεμβρίου. Πρόκειται για την ετήσια μόνιμη οικονομική ενίσχυση, η οποία αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ και θα πιστωθεί καθαρή στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Φέτος η περίμετρος των ωφελούμενων επεκτείνεται σημαντικά, καθώς προστίθενται 270.000 επιπλέον άτομα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ανεβάζοντας το σύνολο στα 2,2 εκατομμύρια. Στους δικαιούχους εντάσσονται πλέον όλοι οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών, οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικιακού ορίου, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Αυξήσεις 2,8% τον Δεκέμβριο και τέλος στον συμψηφισμό

Το δεύτερο κύμα ενίσχυσης αφορά την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων, η οποία υπολογίζεται στο 2,8% με βάση τον μέσο όρο του πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Η αύξηση αυτή θα αποτυπωθεί στις πληρωμές του Δεκεμβρίου μαζί με τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2027, αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και συνεπάγεται δημοσιονομική δαπάνη 807 εκατομμυρίων ευρώ.

Κομβικό στοιχείο του νέου σχεδιασμού αποτελεί η ριζική αλλαγή στο καθεστώς της προσωπικής διαφοράς. Οι αυξήσεις θα αποδοθούν χωρίς κανέναν συμψηφισμό, γεγονός που επιτρέπει σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό συνταξιούχων να δει πραγματική και άμεση αύξηση στο καθαρό ποσό που εισπράττει κάθε μήνα.

Το πλέγμα των επτά κατηγοριών που αναπροσαρμόζονται

Η αναπροσαρμογή του 2,8% δεν εξαντλείται στις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις της 31ης Δεκεμβρίου 2026, αλλά επηρεάζει οριζόντια επτά βασικές κατηγορίες παροχών και ορίων. Αρχικά, συμπαρασύρει τόσο την εθνική σύνταξη των νέων απονομών, η οποία σήμερα βρίσκεται κοντά στα 446 ευρώ, όσο και την ανταποδοτική σύνταξη όσων αποχωρήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027 και έπειτα.

Ταυτόχρονα, ανοδικά κινούνται τα ανώτατα πλαφόν, με την οροφή της κύριας σύνταξης να αναπροσαρμόζεται από τα 5.362 ευρώ μεικτά και της επικουρικής από τα 1.608 ευρώ μεικτά.

Τέλος, η αύξηση διαχέεται στις συντάξεις λόγω θανάτου, αναβαθμίζοντας τα κατώτατα όριά τους που κυμαίνονται σήμερα μεταξύ 418 και 446 ευρώ, στο κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου που διαμορφώνεται στα 893 ευρώ, καθώς και στη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ των 418 ευρώ.