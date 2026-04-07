Ο πόλεμος στο Ιράν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη, ακόμη και αν τερματιστεί άμεσα, προειδοποίησε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Σε δηλώσεις της στο Reuters, η Γκεοργκίεβα ανέφερε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσανατολίζεται σε μείωση της πρόβλεψης για την παγκόσμια ανάπτυξη και σε αναθεώρηση προς τα πάνω για τον πληθωρισμό, καταδεικνύοντας τις μακροοικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης.

Χωρίς τον πόλεμο, ανέφερε η Γκεοργκίεβα, το ΔΝΤ αναμενόταν να αναθεωρήσει ελαφρά προς τα πάνω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη.

«Αντίθετα, πλέον όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και πιο αργή ανάπτυξη», είπε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο. «Ακόμη και αν ο πόλεμος σταματούσε σήμερα, θα υπήρχε παρατεταμένος αρνητικός αντίκτυπος για τον υπόλοιπο κόσμο».

Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου αναμένεται να κυριαρχήσουν στις επερχόμενες Εαρινές Συνεδριάσεις του ΔΝΤ την επόμενη εβδομάδα.