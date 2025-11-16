Νωρίτερα αναμένεται -για φέτος- να καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων – Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων

Νωρίτερα θα πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων για το 2025 στους εργαζόμενους, καθώς η 21η Δεκεμβρίου, η οποία είναι η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή του, πέφτει Κυριακή. Έτσι, οι εργοδότες οφείλουν να έχουν ήδη ολοκληρώσει την καταβολή πριν από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ώστε να μη θεωρηθεί εκπρόθεσμη.

Σημειώνεται δε, όλοι οι μισθωτοί, οι οποίοι έχουν σχέση εξαρτημένης δικαιούνται να λάβουν το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 25 ημερομίσθια, για όσους αμείβονται με ημερομίσθια.

Πώς υπολογίζεται

Η βάση υπολογισμού του είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Το χρονικό διάστημα αναφοράς είναι από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν συνεχώς όλο το διάστημα αυτό δικαιούνται ολόκληρο το δώρο.

Όσοι εργάστηκαν λιγότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνουν αναλογικό ποσό: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας.

Στον υπολογισμό για το δώρο Χριστουγέννων συνυπολογίζονται και νόμιμες άδειες (ετήσια, μητρότητας, σπουδαστική κ.ά.). Ειδικά για περιπτώσεις ασθένειας, προσμετρώνται τα «τριήμερα ασθενείας» (όπου δεν καταβάλλεται επίδομα από τον ασφαλιστικό φορέα), ενώ αφαιρούνται οι ημέρες που καταβάλλεται επίδομα ασθενείας.

Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, το δώρο υπολογίζεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές και τον χρόνο απασχόλησης από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου.

Online εφαρμογή διαθέτει για τους εργαζόμενους η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) προκειμένου να μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται, στον παρακάτω σύνδεσμο: kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php.

Επιμέλεια Δ. Ειρ.