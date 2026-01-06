Ως «πολύ κρίσιμη» περιγράφει ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την κατάσταση σε τομείς της Γερμανικής οικονομίας και αναδεικνύει την οικονομική ανάκαμψη σε ύψιστη προτεραιότητα της Κυβέρνησής του για το νέο έτος.

Σε τετρασέλιδη επιστολή του προς τους βουλευτές της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), ο κ. Μερτς σκιαγραφεί τις προτεραιότητές του για το 2026 και αναγνωρίζει ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, δεν έχουν βελτιώσει επαρκώς την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ενώ παραδέχεται ότι «η κατάσταση σε ορισμένους τομείς είναι πολύ κρίσιμη». Σύμφωνα επίσης με τον Καγκελάριο, κατά το τρέχον έτος η έμφαση θα δοθεί στη λήψη των σωστών πολιτικών αποφάσεων για τη ριζική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στην επιστολή του ο Φρίντριχ Μερτς επισημαίνει ακόμη ότι το κόστος εργασίας και ενέργειας, τα γραφειοκρατικά και τα φορολογικά βάρη παραμένουν πολύ υψηλά. «Η επίλυση αυτών των προβλημάτων θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην πολιτική και την κοινωνική συνοχή», τονίζει.

Ο Καγκελάριος επαναλαμβάνει επίσης τη δέσμευσή του για τη συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας, αλλά και την προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός, η οποία όμως θα διαφυλάσσει την κυριαρχία της Ουκρανίας. Στο τέλος της τετρασέλιδης επιστολής, ο Καγκελάριος εύχεται στους βουλευτές καλή δύναμη για το έργο που έχουν μπροστά τους.

Σημειώνεται πως πριν από λίγες ημέρες, ο Φρίντριχ Μερτς απέπεμψε τον επικεφαλής του γραφείου του, Γιάκομπ Σροτ.

Ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες του.

Παράλληλα ανακοίνωσε σχέδια να τον αντικαταστήσει με τον Φίλιπ Μπίρκενμαϊερ, διαχειριστή του κόμματος CDU. Ο Μπίρκεν φέρεται να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την επιχειρηματική κοινότητα.

Εν τω μεταξύ, όπως έχει ανακοινωθεί, ο Καγκελάριος και η ηγεσία του CDU αναμένεται να πραγματοποιήσουν διήμερη συνάντηση στο Μάιντς την Παρασκευή για να συζητήσουν τις σχεδιαζόμενες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Πολιτικοί αναλυτές εξηγούν πως κάποιες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν νέες εντάσεις με τους Σοσιαλδημοκράτες εταίρους τους στον συνασπισμό.

Σε γενικές γραμμές πάντως, η επιστολή του Μερτς εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθειά του να επανεκκινήσει την κυβέρνησή του μετά από έναν χρόνο που σημαδεύτηκε από αστοχίες.