Το δρόμο της κατάργησης παίρνει σταδιακά ένα μνημονιακό μέτρο που αφορά στις συντάξεις και δεν είναι άλλο από αυτό της προσωπικής διαφοράς.

Την ψήφιση της σταδιακής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τι σημαίνει για τους συνταξιούχους

«Με νόμο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά. Από 1.1.2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται στο 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλοι οι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά θα αρχίσουν επιτέλους από 1η Ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις. Κάθε αύξηση φτάνει πια ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων. Τέλος οι συμψηφισμοί. Τέλος το ”παίρνω αύξηση αλλά δεν την βλέπω”. Δηλαδή με απλά λόγια: Τέλος η προσωπική διαφορά!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

