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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας 25 έως 54 ετών, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα προσφέρει 12μηνη απασχόληση με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ για αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 1.200 ευρώ για Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, στις 23:59.

Διάρκεια απασχόλησης και μηνιαίες αποδοχές

Οι 1.000 ωφελούμενοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ για συνολικό χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ορίζονται ως εξής:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): 1 . 250 ευρώ

1 250 ευρώ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 1.200 ευρώ

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία αιτήσεων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ. Είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ). Έχουν ηλικία από 25 έως και 54 ετών. Διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα: [https://vet.dypa.gov.gr/dypa-app](https://vet.dypa.gov.gr/dypa-app).

Κάθε ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής, επιλέγοντας υποχρεωτικά μία κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), μία ειδικότητα και μία υπηρεσία τοποθέτησης.

Τα 7 κριτήρια μοριοδότησης και η επιλογή

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται αυτόματα μέσω μηχανογραφικού λογισμικού με βάση τη συνολική μοριοδότηση που συγκεντρώνουν στα εξής κριτήρια:

Συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία: Μοριοδοτείται το χρονικό διάστημα ανεργίας με ανώτατο όριο τους 18 μήνες.

Μοριοδοτείται το χρονικό διάστημα ανεργίας με ανώτατο όριο τους 18 μήνες. Αριθμός ανήλικων τέκνων: Μοριοδότηση έως και για 5 τέκνα.

Μοριοδότηση έως και για 5 τέκνα. Ανήλικα τέκνα ΑμεΑ: Επιπλέον μοριοδότηση για την ύπαρξη ανήλικων τέκνων με αναπηρία.

Επιπλέον μοριοδότηση για την ύπαρξη ανήλικων τέκνων με αναπηρία. Επαγγελματική εμπειρία: Μοριοδοτείται η προϋπηρεσία διάρκειας άνω των 12 μηνών.

Μοριοδοτείται η προϋπηρεσία διάρκειας άνω των 12 μηνών. Πιστοποιημένη κατάρτιση: Μοριοδότηση για την ολοκλήρωση πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης (έως ένα πρόγραμμα).

Μοριοδότηση για την ολοκλήρωση πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης (έως ένα πρόγραμμα). Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: Μοριοδοτείται η κατοχή μεταπτυχιακού, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου.

Μοριοδοτείται η κατοχή μεταπτυχιακού, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου. Ατομική δομημένη συνέντευξη: Συνυπολογίζεται στη συνολική βαθμολογία.

Το σύστημα επιλογής περιλαμβάνει τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον έλεγχό τους μέσω ειδικού μηχανισμού και τη δημοσίευση των προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικές οδηγίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον επίσημο ιστότοπο της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.