Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων 2025 της ΔΥΠΑ, το οποίο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εκδοθεί 150.000 επιταγές, αξίας 25 ευρώ η καθεμία (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με συνολικό προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Στο δίκτυο συμμετέχουν 867 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι σε όλη τη χώρα.

Η επιταγή έχει τη μορφή μοναδικού κωδικού αριθμού και δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους και ωφελούμενους να αγοράσουν βιβλία της επιλογής τους από τους παρόχους του μητρώου, με έκπτωση τουλάχιστον 10% σε όλα τα βιβλία (εξαιρουμένων των ξενόγλωσσων). Δεν περιλαμβάνονται τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί 125.055 voucher, γεγονός που σημαίνει ότι σημαντικός αριθμός επιταγών παραμένει ανενεργός λίγες ημέρες πριν από τη λήξη του προγράμματος.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ