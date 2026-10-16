Μία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών έθεσε σε λειτουργία ο e-ΕΦΚΑ, με στόχο να διευκολύνει την παρακολούθηση και τη διαχείριση των σχετικών αιτημάτων.

Η νέα υπηρεσία ονομάζεται «Αναγνωρίσεις Χρόνου Ασφάλισης Μη Μισθωτών» και έχει ήδη ενεργοποιηθεί.

Ωστόσο, σε αυτή την πρώτη φάση, οι αιτήσεις δεν υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του e-ΕΦΚΑ, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Η βασική αλλαγή αφορά όσα ακολουθούν μετά την κατάθεση της αίτησης.

Τι αλλάζει με τη νέα υπηρεσία

Με το νέο πληροφοριακό σύστημα, η επεξεργασία και η διαχείριση του αιτήματος γίνεται ηλεκτρονικά, όπως και η έκδοση και κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να ενημερώνεται ψηφιακά για την πορεία της αίτησής του, για το αν αυτή εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε, αλλά και για το ποσό που απαιτείται σε περίπτωση εξαγοράς χρόνου ασφάλισης.

Με τον τρόπο αυτό, ο e-ΕΦΚΑ επιχειρεί να δημιουργήσει μία ενιαία ηλεκτρονική διαδρομή από το στάδιο της επεξεργασίας μέχρι την τελική ενημέρωση του πολίτη.

Πώς θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της αίτησης, εκδίδεται εγκριτική ή απορριπτική απόφαση.

Ο ασφαλισμένος λαμβάνει ενημέρωση μέσω e-mail, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ.

Για να δει την απόφαση, θα πρέπει στη συνέχεια να συνδεθεί με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή ή στο Dashboard, δηλαδή στην Ενιαία Καρτέλα του πολίτη.

Μόλις ο ασφαλισμένος ανακτήσει ηλεκτρονικά την απόφαση, το πληροφοριακό σύστημα καταγράφει αυτόματα την ημερομηνία κοινοποίησης.

Τι θα αναγράφει το ενημερωτικό σημείωμα

Σε περίπτωση έγκρισης της αναγνώρισης, ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει και ενημερωτικό σημείωμα με όλα τα οικονομικά στοιχεία της διαδικασίας.

Σε αυτό θα αναγράφονται:

το συνολικό ποσό εξαγοράς

ο τρόπος αποπληρωμής, είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις

ο μοναδικός κωδικός εντολής πληρωμής (ΚΕ)

Έτσι, ο ενδιαφερόμενος θα γνωρίζει άμεσα όχι μόνο αν εγκρίθηκε το αίτημά του, αλλά και ποιο είναι το ακριβές κόστος και πώς μπορεί να το καταβάλει.

Ποιους αφορά η νέα δυνατότητα

Η υπηρεσία απευθύνεται στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, δηλαδή:

ελεύθερους επαγγελματίες

αυτοαπασχολούμενους

αγρότες

Η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης παρέχεται μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για κάθε περίπτωση.

Τι προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο

Η διαδικασία βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε διατάξεις του νόμου 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4670/2020, καθώς και στον νόμο 4921/2022.

Το πρώτο πλαίσιο αφορά περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα ή κλάδο ασφάλισης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το δεύτερο αφορά μη μισθωτούς που δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση.

Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή αίτησης δεν σημαίνει αυτόματη έγκριση, καθώς κάθε αίτημα εξετάζεται ξεχωριστά με βάση τις νόμιμες προϋποθέσεις και το είδος της αναγνώρισης που ζητείται.